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انطلاق مؤتمر "خطوة على طريق النجاح" بجامعة حلوان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:32 م
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المؤتمر
المؤتمر
أية حمروشي
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شهدت جامعة حلوان تحت رعاية الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة والاستاذة الدكتورة إيمان حجاج القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، اليوم الإثنين، إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة والذي نظمه مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت عنوان "خطوة علي طريق النجاح" بإشراف الأستاذة الدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهلت الاستاذة الدكتورة إيمان حجاج القائم بعمل عميد كلية الصيدلة كلمتها في بداية المؤتمر بالتقدم بالشكر إلي الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة على دعمهم للمؤتمر ورحبت بالضيوف والشباب من جميع كليات الصيدلة مؤكدة علي دعم الجامعة لكافة الأنشطة التي تعمل علي تطوير آدائهم  وتحفزيهم علي النجاح وأكدت علي فخرها بطلاب كلية الصيدلة، مشيرة إلي أن الشباب هم بناة مصر الحقيقيون وهم من يعول عليهم فى استكمال ومواصلة مسيرة البناء والنماء، فى سبيل الحفاظ على الوطن ودعت عميدة الكلية الشباب إلي ضرورة إعمال العقل والفكر وتطوير مهاراتهم لبناء المستقبل المشرق لهم ولمصر.

وأشارت الأستاذة الدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن المؤتمر يسعي لخدمة طلاب صيدلة من خلال تقديم محتوي مفيد من المهارات من خلال ورش عمل ومحاضرات وأنشطة مختلفة علي مدار أيام المؤتمر من خلال إعداد وتأهيل الطلاب عن طريق المحاضرات العلمية والمهاراتية وورش العمل على يد نخبة من الأساتذة والصيادلة في مجالات مختلفة.

وأوضح الأستاذ الدكتور هشام سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المؤتمر يعد أكبر مؤتمر على مستوى مصر يعقد لطلاب صيدلة خلال أجازة نصف العام لمدة ٤ أيام ويتضمن تقديم محتوي بهدف لتنمية مهارات طالب كلية الصيدلة ما يؤهله لسوق العمل.

وخلال فعاليات المؤتمر عرض طلاب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة فيلم تسجيلي يبرز المؤتمرات السابقة التي عقدها الاتحاد حيث أظهر الفيلم مدى قدرة هذا المؤتمر علي مدار تاريخه أن يجمع الشباب الصيدلي من أجل تبادل الخبرات العلمية والثقافية، كما يسهم فى اكساب الطلاب مهارات التواصل الفعال والتى تخدم الخريجين فى سوق العمل.

ويناقش المؤتمر علي مدار أيامه مجموعة من الموضوعات في العديد من المجالات ومنها الصيدلة المجتمعية والذكاء النفسي وسوء التغذية ومهارات التواصل الإجتماعي والمستحضرات التجميلية ومهارات العرض والبحث العلمي والنانو تكنولوجي في علاج السرطان وتنظيم الوقت بالإضافة الي ورش عمل عن التغذية الطبية وكيفية كتابة السيرة الذاتية.
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الكلمات المفتاحية

كلية الصيدلة خطوة علي طريق النجاح جامعة حلوان المؤتمر العلمي

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