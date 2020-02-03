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inquire عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول 2019/2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:40 م
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020
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inquire عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول 2019/2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم

استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بمحافظة البحيرة، حيث ظهرت النتيجة بشكل رسمي اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ونقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، كل ما على الطلاب فعله، تسجيل رقم الجلوس والاسم للحصول على النتيجة في الرابط المتوفر بالأسفل.

ننشر لكم نتيجة الصف الثالث الاعدادى التيرم الأول بمحافظة البحيرة، حيث تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية رسميًا من قبل المحافظ، ويمكن للطلاب الأعزاء الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي عن طريق الروابط الذي سنوفرها لكم فيما يلي.

الآن ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة الترم الاول للعام الدراسى 2020 والتى تم اعتمادها منذ قليل من قبل محافظ البحيرة اللواء هشام أمنه بنسبة نجاح 78.8 % لتوجه الان جميع طلاب وطالبات وأولياء الأمو الان للستعلام عبر رابط البوابة الالكترونية  الموجود على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2020، ومن خلال التقرير التالى نقدم لكم جميع التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحيرة بكل سهولة ويسر من خلال عدة خطوات بسيط فقط برقم الجلوس.


نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة 2020
صرح الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بنسبة 78.8% من قبل محافظ البحيرة وتم رفع جميع الدرجات على الموقع الالكترونى انتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرةلخاص بالنتائج الموجود على موقع مديرية التربية والتعليم ليتوجه جميع الطلاب الان بالبحث عبر رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادى عن طريق ادخال رقم الجلوس ثم الضغط على اظهار النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة وجميع المحافظات
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