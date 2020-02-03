برقم الجلوس .. اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2020 | ظهرت في 13 محافظة ادخل على Links مديرية التربية والتعليم





ظهرت الان نتيجة الصف الثالث الاعدادى في 13 محافظة، حيث باستطاعت الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية، ونوفر لكم فيما يلي جميع ليكنات مديرية التربية والتعليم، للحصول على نتيجة 3 اعدادي التيرم الاول من خلالها، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من المحافظين.





يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في جمهورية مصر العربية الفترة الراهة، عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى جميع المحافظات، وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم الخدمات للطلاب، سنعرض معكم نتيجة الصف الثالث الاعداد للعام الدراسي الأول، عن طريق توفير جميع روابط نتيجة الشهاة الاعدادية في مختلف المحافظات.





تعتبر كافة المحافظات أصبحت متاحة الآن، حيث يمكن استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2020 من خلال التقرير التالي، حيث نوفر لكم أخر الأخبار والتطورات من وزارة التربية والتعليم، وتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بورسعيد 2020 بنسبة نجاح 90.4% كأخر المحافظات، وكان قبلها اعتماد نتيجة الاعداديه بالبحيرة بنسبة تقترب من 90 بالمئة.





فقد تم اعتماد وظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة، وكذلك بمحافظة الجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ومرسي مطروح، ومؤخراً تم ظهور النتيجة بالأقصر وأسوان، وننقل لكم الآن النتائج لجميع المحافظات وأخر التطورات، ونعلمكم أن الوزارة تعمل جاهدة علي توفير النتائج بمختلف المحافظات في أسرع وقت، حيث تم التنبيه علي مديريات التربية ببذل أقصي ما لديهم لسرعة إصدار نتائج الطلاب.









نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم فقط أصبحت متوفرة لعدد كبير من المحافظات، حيث أكدت الوزارة أن النتائج ستصبح متوفرة لجميع المحافظات خلال هذا الأسبوع بعد أن انتهت عمليات التصحيح في كل مدارس مصر.





نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالاسم فقط

يمكنكم الحصول علي نتائج الطلاب في الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، وذلك من خلال جدول النتائج التي نوفرها لكم الآن، ونتعرف علي النتائج التي ظهرت وتم اعتمادها كالتالي:





رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسم

نتيجة الاعداديه 2020 القاهرة “ظهرت”.

نتيجة الشهاده الاعدادية الجيزة “ظهرت”.

نتيجة الثالث الإعدادي 2020 الأقصر “ظهرت”.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم أسوان “ظهرت”.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي مطروح “ظهرت”.

نتيجة الترم الأول إعدادية كفر الشيخ “ظهرت”.

نتيجة الإعدادية الإسكندرية “ظهرت”.

نتيجة الصف الثالث إعدادي الغربية “ظهرت”.

نتيجة الاعدادية برقم الجلوس الدقهلية “لم تظهر”.

نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية “ظهرت”.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية “ظهرت”.

نتيجة 3 إعدادي الشرقية “لم تظهر”.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة “ظهرت”.

نتيجة إعدادية الفيوم “لم تظهر”.

نتيجة الشهاده الاعداديه سوهاج “لم تظهر”.

نتيجة الإعدادية المنيا “لم تظهر”.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف “لم تظهر”.

نتيجة الإعدادية البحر الأحمر “لم تظهر”.

نتيجة الاعداديه بورسعيد 2020 “ظهرت”.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 السويس “لم تظهر”

نتيجة الاعدادية بالاسم الاسماعيلية “ظهرت”.

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية باعتماد النتيجة للفصر الدراسي الأول يوم الأحد 2 من فبراير، وأكد السيد المحافظ أن نسبة النجاح سجلت 86.35%، كما قام السيد محافظ الإسماعيلية باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسماعيلية بنسبة نجاح 76.57%.





روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي

يمكن الاستعلام عن النتائج للفصل الدراسي الأول من خلال الجدول التالي، حيث كل محافظة يقابلها رابط النتيجة الخاصة بها، وفور دخول المحافظة التابع لها يتم إدخال رقم الجلوس للاستعلام.





نتائج الشهادة الإعدادية

النتيجة الحالة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتائج

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

انتقل لصفحة النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

انتقل لصفحة النتيجة





نحيطكم علماً، أن النتائج يتم اعتمادها رسمياً خلال الساعات المقبلة، وفور اعتماد نتائج الطلاب في أي من محافظات مصر، سيمكنكم الحصول عليها من خلال الروابط السابقة، فكل ما عليكم هو التعرف إذا كانت النتيجة الخاصة بمحافظتكم ظهرت أم لم تظهر بعد، حيث أنه حتي الآن نترقب نتيجة الاعداية بالقليوبية.



