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أسعار الأسمنت تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين 3-2-2020
الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:21 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم
واصلت أسعار الأسمنت الارتفاع لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع في شركة واحدة واحدة فقط ليخسر سعر طن أسمنت الأسيوط "الفهد" 10 جنيهات، مع استمرار تعافي الأسمنت مع احتفاظ أسعار الحديد على استقرارها بعد التراجع الأخير نتيجة الحوافز المقدمة لتصل نسبة الخصم لمئة جنيه فى سعر طن الحديد، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لسعر طن الأسمنت في السوق المحلى:
أسعار الأسمنت المسلح
مسلح العربية للأسمنت ارتفع 3 جنيهات ليسجل 793 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 760 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن
أسمنت أسيوط "الفهد" تراجع 10 جنيهات ليسجل 740 جنيها للطن
أسمنت المنيا أسيك ارتفع 3 جنيهات ليسجل775 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس ارتفع 3 جنيهات ليسجل 768 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 760 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص 770 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري 765 جنيهًا للطن
أسمنت سيناء ارتفع جنيهان ليسجل 760 جنيهًا للطن
سعر أسمنت حلوان تراجع جنيهان ليسجل 768 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي سجل سعر 793 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 760 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف ارتفع 3 جنيهات ليسجل 768 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت مخلوط
سعر أسمنت النخيل 703 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 705 جنيها للطن
سعر أسمنت الواحة 710 جنيها للطن
أسعار الأسمنت المقاوم
أسمنت أسيوط ارتفع جنيهان ليسجل سعر 825 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيك سي وتر ارتفع 3 جنيهات ليسجل سعر 810 جنيها للطن
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 810 جنيها للطن
السويس سي ووتر سجل سعر 810 جنيهًا للطن
السويدي المقاوم ارتفع 3 جنيهات ليسجل سعر 823 جنيهًا للطن
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