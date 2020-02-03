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أسعار الأسمنت تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين 3-2-2020

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:21 م
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أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم

واصلت أسعار الأسمنت الارتفاع لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع في شركة واحدة واحدة فقط ليخسر سعر طن أسمنت الأسيوط "الفهد" 10 جنيهات، مع استمرار تعافي الأسمنت مع احتفاظ أسعار الحديد على استقرارها بعد التراجع الأخير نتيجة الحوافز المقدمة لتصل نسبة الخصم  لمئة جنيه فى سعر طن الحديد، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لسعر طن الأسمنت في السوق المحلى:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت ارتفع 3 جنيهات ليسجل 793 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 760 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" تراجع 10 جنيهات ليسجل 740 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك  ارتفع 3 جنيهات ليسجل775 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس ارتفع 3 جنيهات ليسجل 768 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل سعر 760 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 763 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري 765 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء ارتفع جنيهان ليسجل 760 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان تراجع جنيهان ليسجل 768 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي  سجل سعر 793 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 760 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف ارتفع 3 جنيهات ليسجل 768 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل 703 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 705 جنيها للطن

سعر أسمنت الواحة 710 جنيها للطن


أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيوط ارتفع جنيهان ليسجل سعر 825 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر ارتفع 3 جنيهات ليسجل سعر 810 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 810 جنيها للطن

السويس سي ووتر سجل سعر 810 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم ارتفع 3 جنيهات ليسجل سعر 823 جنيهًا للطن

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