يوفيتش يكشف عن أزمته الكبرى مع ريال مدريد





كشف اللاعب الصربي لوكا يوفيتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني عن أزمته الكبرى مع الفريق خلال الفترة الماضية ومنذ انتقاله للريال في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.





وقال يوفيتش في تصريحات صحفية : "‏في بلدي ما زلت أشعر أن هناك تيارًا سلبيًا عندما يتم الحديث عن مبارياتي رفقة ريال مدريد، ولكنني مقتنع بأنني سأبلي بلاءً حسناً وسأثبت أنني في ريال مدريد بسبب الجودة التي أتمتع بها".





وأضاف : "‏أنا لا استخدم مواقع التواصل الاجتماعي فقط أمتلك إنستجرام، ولكن إذا كنت صادقا الآن فأنا أركز فقط على كرة القدم و أن أكون لائقًا، وأمر بفترة تكيف وعلي أن أعمل بجدية".





وتابع : "الشيء الأكثر أهمية هنا أن التدريبات تبدأ متأخرة لأنني أعاني من هذا الأمر قليلا طوال حياتي، وعانيت من الأرق وأجد صعوبة في النوم، لذا فأنا لا أتلقى الكثير من المساعدة، وهنا لا توجد مشكلة كبيرة أستيقظ أتناول الإفطار ومن ثم أذهب للتدريبات".



