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رئيس جامعة كفرالشيخ عن "بحيرة البرلس": لا صحة لتلوث مياه بحيرة البرلس.. ويتم تحليل مياه البحيرة بمعامل الجامعة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
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قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه لا صحة عن ماقيل عن تلوث مياه بحيرة البرلس كما ردد عدد من قيادات الصيادين بالمحافظة، مؤكدا أن مياهها نقية وأسماكها ذو جودة عالية بل وأعلي من نظيراتها في أي مكان أخر، بل ويتم العمل بصفة مستمرة علي تطهيرها وتطويرها قدر الإمكان.

وأضاف رئيس الجامعة، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، أنه قد تم تحليل مياه البحيرة في معامل الجامعة قبل ذلك ولم يتم رصد أي نسبة تلوث بها تفوق الحدود الأمنه أو المسموح بها، لافتا أنه لو كان هناك مياه صرف صناعي في البحيرة لكانت الأسماك قد نفقت علي الفور، نافيا علمه بحدوث نفوق جماعي للأسماك حدث قبل ذلك كما ذكر نقيب صيادي البرلس.

وكان محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، قد أكد إن الإهمال في بحيرة البرلس، والذي تعد من أكبر وأقدم بحيرات مصر الطبيعية، وصل إلى مستوى غير مسبوق تحت مرأى ومسمع جميع المسئولين، من دون أن يحرك أحدا ساكنا، بل وينكرون الواقع أحيانا.

وكشف "شرابي"، في تصريحات سابقة ل "الفجر"، عن أن بحيرة البرلس بها جميع الملوثات ومن بينها ولعل أخطرهم هو الصرف الصناعي، فضلا عن الصرف الصحي والزراعي، ما تسبب في نفوق الأسماك منذ فترة في بوغاز البرلس، لما يحتويه من مواد كيميائية شديدة الخطورة.

وأضاف أنه على سبيل المثال لا الحصر، مصنع السكر بالحامول والذي لا توجد به محطة معالجة أو معطلة فيقوم بالصرف في البحيرة، فضلا عن عشرات المصانع الصغيرة في عدد من القرى الذي لا يوجد بها صرف صحي.

وأوضح أنه تقدم بشكوى لوزارة البيئة في شهر أكتوبر الماضي، بنفوق كمية كبيرة من الأسماك، ببحيرة البرلس، وجاءت لجنة من البيئة، وللأسف لم تطلعنا على نتيجة التقرير.
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