تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم توجيه تعليمات لكل مديريات الشئون الصحية بشأن الوقاية من انتشار الأمراض المعدية، موضحة أن الاشتباه يكون للوافدين من الصين.



وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن مصر من أول المطارات في العالم التي طبقت التعليمات الصحية المطلوبة، مؤكدة أن هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم لنشر ثقافة التوعية من الأمراض المعدية.



وأوضحت وزيرة الصحة، أن أي طالب أو مُدرس لاحظ ارتفاع في درجة حرارته، يفضل أن "يرتاح في البيت ويتغذى كويس" حتى تنتهي نزلة البرد.

