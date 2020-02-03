Advertisements
Advertisements
Advertisements

المدير التنفيذي لمدينة صناعة الأثاث: دمياط ستكون مركزًا للتصدير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أعرب باسم نبيل، المدير التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث عن أمله أن تكون مدينة دمياط مركزًا لتصدير الأثاث إلى العالم، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تطوير المنتجات.

وأضاف "نبيل"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن منتج دمياط للأثاث منتج عريق وعالي الجودة ولكن يحتاج إلى التطوير ليحظى باستحسان المستهلك في مصر والعالم.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاتب أهل دمياط على عدم الإقبال على المشروع ولكن هذا الأمر بدأ يتغير بشكل كبير، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بأسناد المشروعات القومية لمدينة دمياط للأثاث.

وبين أن مدينة دمياط للأثاث شاركت في تجهيز الوحدات السكنية للعشوائيات بقيمة 200 مليون جنيه مصري خلال أقل من سنة، متابعًا: "قمنا بإقامة معرض دائم لحين الانتهاء من تطوير المركز التجاري؛ وهذا المعرض حقق مبيعات بحوالي مليون و300 ألف جنيه خلال 45 يوما فقط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر دمياط اخبار اثاث

أخبار تهمك

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 20 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 21 ساعة

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ ساعة و 12 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 9 ساعات

يوفيتش يكشف عن أزمته الكبرى مع ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

جوارديولا يدرس الإطاحة بنجم مانشستر سيتي من المباريات

منذ ساعة و 22 دقيقة

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 6 دقيقة

أمر لم يتوقعه كيكي سيتين.. شرخ جديد بين ميسي ونجم برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ناو | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يوجه بسرعة بدء تنفيذ المول التجاري والفنادق بمدينة دمياط للأثاث

بروتوكول تعاون بين شركة مدينة الأثاث بدمياط و"الإنتاج الحربي" لإقامة مجمع تجاري

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث.. والتسليم مطلع مارس المقبل

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في الروبيكي

الموقف التنفيذى لمدينة الأثاث بدمياط (صور)

السيسي يجتمع مع عدد من المسؤولين‎.. ويوجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:11 م

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور)

07:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status