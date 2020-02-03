المدير التنفيذي لمدينة صناعة الأثاث: دمياط ستكون مركزًا للتصدير

أعرب باسم نبيل، المدير التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث عن أمله أن تكون مدينة دمياط مركزًا لتصدير الأثاث إلى العالم، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تطوير المنتجات.



وأضاف "نبيل"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن منتج دمياط للأثاث منتج عريق وعالي الجودة ولكن يحتاج إلى التطوير ليحظى باستحسان المستهلك في مصر والعالم.



وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاتب أهل دمياط على عدم الإقبال على المشروع ولكن هذا الأمر بدأ يتغير بشكل كبير، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بأسناد المشروعات القومية لمدينة دمياط للأثاث.



وبين أن مدينة دمياط للأثاث شاركت في تجهيز الوحدات السكنية للعشوائيات بقيمة 200 مليون جنيه مصري خلال أقل من سنة، متابعًا: "قمنا بإقامة معرض دائم لحين الانتهاء من تطوير المركز التجاري؛ وهذا المعرض حقق مبيعات بحوالي مليون و300 ألف جنيه خلال 45 يوما فقط".

