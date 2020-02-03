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لأول مرة.. هاني شاكر يغني باللهجة اللبنانية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:18 م
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هاني شاكر
هاني شاكر
رباب مصطفي
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نشر الفنان هاني شاكر، مجموعة صور له أثناء كواليس أغنيته الجديدة " كيف بتنسي" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

وعلق" شاكر"قائلًا:"انتهي أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجم وليد توفيق من تسجيل أغنية" كيف بتنسي" من ألحان وليد توفيق وغناء هاني شاكر في أول تعاون بينهما وأول تجربة لي أمير الغناء العربي لغناء باللهجة اللبنانية وتم تسجيل الأغنية التي كتبت كلماتها الشاعرة اللبنانية نادين الأسعد وقام بتوزيعها الموزع باسم منير في الأستديو الرسالة بالقاهرة مع المهندس أحمد جودة سوق تطرح الأغنية قريبًا لجمهور ومحبي النجمين في هذا التعاون الذي سيشكل مفاجأة للجمهور العربي" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره.

وظهر هاني شاكر في الصور، برفقة الفنان وليد توفيق أثناء تسجيل الأغنية داخل الاستديو.

ويعتبر هذا العمل أول تعاون ما بين النجم هاني شاكر، والنجم العربي وليد توفيق يغني باللهجة اللبنانية
لأول مرة.. هاني شاكر يغني باللهجة اللبنانية
لأول مرة.. هاني شاكر يغني باللهجة اللبنانية
لأول مرة.. هاني شاكر يغني باللهجة اللبنانية
لأول مرة.. هاني شاكر يغني باللهجة اللبنانية
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