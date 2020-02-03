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صديق: أنفقنا 24 مليار جنيه على تطوير العشوائيات (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:59 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن عدد الوحدات غير الآمنة في العشوائيات تصل لـ240 ألف وحدة في 357 منطقة، وما تم تنفيذه 166 ألف وحدة، وجاري تنفيذ 75 ألف، مشيرًا إلى أن تطوير العشوائيات مستمر بصورة كبيرة ومتواصلة.

وتابع "صديق"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن المنطقة الشمالية العسكرية تعمل على إعداد منطقة بشاير الخير "3"، "5"، بإجمالي 26 ألف وحدة بكل مشتملتهم من ملاعب ومدارس وعيادات صحية بتكلفة 7 مليار جنيه.

ولفت إلى أن هناك مشروع "معًا" في منطقة السلام يضم 4500 وحدة بتكلفة تقدر بمليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستنتهي في منتصف 2020 بإذن الله

وأشار إلى أن الصندوق قام بإنفاق 24 مليار جنيه حتى الآن على تطوير العشوائيات، وديناميكية تطوير العشوائيات كبيرة جدًا.
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الكلمات المفتاحية

خالد صديق تطوير العشوائيات

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