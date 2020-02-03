Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة الليبية: مصر "بعبع" الطامعين في الوطن العربي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:56 م
Advertisements
جمعة فخري
جمعة فخري
أمنية فوزي
Advertisements
قال جمعة فخري، رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة، إن مصر بعبع بالنسبة للطامعين، مصر مارد عملاق ومتى كان بعافيته كان مزعجًا لكل الطامعين في الوطن العربي كله.

وتابع "فخري"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين: "متى انتعشت مصر أخافت كل من حولها من هؤلاء الأوغاء الذي يطمعون في تحطيم الكيان العربي، والإنسان العربي، وتفتيت وحدته"، مؤكدًا أن مصر منتعشة على مر تاريخها.

وأشار رئيس الهيئة العمة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة، إلى أن مصر استعادت عافيتها ومركزها التاريخي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا الحكومة الليبية اخبار

أخبار تهمك

ناو | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 20 ساعة

جوارديولا يدرس الإطاحة بنجم مانشستر سيتي من المباريات

منذ ساعة و 22 دقيقة

يوفيتش يكشف عن أزمته الكبرى مع ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

أمر لم يتوقعه كيكي سيتين.. شرخ جديد بين ميسي ونجم برشلونة

منذ ساعة

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ ساعة و 12 دقيقة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 6 دقيقة

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 9 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.. قرار ليبي بشأن مصر

الحكومة الليبية المؤقتة تدعو موسكو للتدخل العاجل لحل الأزمة في البلاد

عايشة تكشف موعد عملية التجميل القادمة لـ أصالة (فيديو)

الوطنية للإعلام تجري تجهيزاتها لحصر أشرطة التراث الفني والثقافي

'الوطنية للإعلام' تبدأ أولى خطوات حصر التراث الفني والثقافي

الحكومة الليبية المؤقتة تقرر وقف بث قناة "سلام" الممولة من قطر والإخوان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:11 م

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور)

07:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status