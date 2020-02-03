الحكومة الليبية: مصر "بعبع" الطامعين في الوطن العربي

قال جمعة فخري، رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة، إن مصر بعبع بالنسبة للطامعين، مصر مارد عملاق ومتى كان بعافيته كان مزعجًا لكل الطامعين في الوطن العربي كله.



وتابع "فخري"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين: "متى انتعشت مصر أخافت كل من حولها من هؤلاء الأوغاء الذي يطمعون في تحطيم الكيان العربي، والإنسان العربي، وتفتيت وحدته"، مؤكدًا أن مصر منتعشة على مر تاريخها.



وأشار رئيس الهيئة العمة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة، إلى أن مصر استعادت عافيتها ومركزها التاريخي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

