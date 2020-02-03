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أمر لم يتوقعه كيكي سيتين.. شرخ جديد بين ميسي ونجم برشلونة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:53 م
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كيكي مدرب برشلونة
كيكي مدرب برشلونة
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن العلاقة بين الفرنسي أنطوان جريزمان والأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائي برشلونة المميز.

 

ووفقا لراديو كتالونيا فإن الفرنسي أنطوان جريزمان لم يفز بعد بثقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وذلك منذ قدومه من أتليتكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

 

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن الأجواء في برشلونة مستقرة للغاية تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين، لكن جريزمان لم يقدم حتى الآن المنتظر منه حتى يحظى بالثقة الكبيرة من ميسي.

 

وكان برشلونة حقق فوزا صعبا على نظيره ليفانتي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الليجا.

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