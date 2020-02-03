صفاء جلال تكشف لـ"الفجر الفني" عن الجزء الجديد من "سابع جار"

أشارت الفنانة المصرية صفاء جلال، انها سعيدة بمشاركتها في مسلسل "سابع جار"، وخصوصًا شخصية "كريمة" التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور ويناديني بيها حتي الآن في الشارع.



وكشفت في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، عن الجزء الجديد من مسلسل "سابع جار" قائلة:"بدأ فريق عمل مسلسل "سابع جار"منذ فترة بتحضيرات اللوكيشن والديكور والشخصيات ولكن توقفنا بعد هذه التحضيرات موضحة ذلك قائلة:"حتي الآن مافيش كان المفروض بنجهزلة بس لاسف توقفنا ومافيش اي حاجة دلوقتي ومش عارفة هنبدأ تاني امتى".



ويذكر أن آخر أعمال مسلسل "بخط اليد"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة إيمان العاصي وأحمد رزق وسوسن بدر ومحمد حاتم وأحمد كمال، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.