Advertisements
Advertisements
Advertisements

صفاء جلال تكشف لـ"الفجر الفني" عن الجزء الجديد من "سابع جار"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:12 م
Advertisements
صفاء جلال
صفاء جلال
رشا عادل
Advertisements
أشارت الفنانة المصرية صفاء جلال، انها سعيدة بمشاركتها في مسلسل "سابع جار"، وخصوصًا شخصية "كريمة" التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور ويناديني بيها حتي الآن في الشارع.

وكشفت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن الجزء الجديد من مسلسل "سابع جار" قائلة:"بدأ فريق عمل مسلسل "سابع جار"منذ فترة بتحضيرات اللوكيشن والديكور والشخصيات ولكن توقفنا بعد هذه التحضيرات موضحة ذلك قائلة:"حتي الآن مافيش كان المفروض بنجهزلة بس لاسف توقفنا ومافيش اي حاجة دلوقتي ومش عارفة هنبدأ تاني امتى".

ويذكر أن آخر أعمال مسلسل "بخط اليد"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة إيمان العاصي وأحمد رزق وسوسن بدر ومحمد حاتم وأحمد كمال، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم العرب مشاهير الفن افلام عادل امام افلام جديدة، مسلسلات رمضان اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يعثر على بديل سواريز في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد بشأن نجم الفريق المصاب

منذ أقل من ساعتين

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 23 ساعة

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ناو | نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ ساعتين و 38 دقيقة

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سوق المنيرة بإمبابة (صور)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 10 ساعة

أمر لم يتوقعه كيكي سيتين.. شرخ جديد بين ميسي ونجم برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

لأول مرة.. نجم ريال مدريد يكشف عن تفاصيل انضمامه للملكي

منذ ساعة و 6 دقيقة

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

صفاء جلال تتحول لـ كيم كارداشيان بهذه الطريقة

صفاء جلال تكشف لـ"الفجر الفني" مفاجأة عن "سابع جار".. وتؤكد: محمد علي رزق ممثل شاطر

حنان مطاوع لـ"الفجر الفني": شريف دسوقي شاطر ويستاهل النجاح

شاهد.. سوسن بدر وميرنا نور الدين من كواليس مسلسل "بخط الأيد"

من داخل الاستديو.. جنات تروج لأغنيتها الجديدة مع الشرنوبي

تعرف على موعد عرض مسلسل "بخط الإيد" لـ أحمد رزق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

صفقة الموسم.. الأهلي يتأهب للتعاقد مع نجم الزمالك السابق

07:48 م

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

07:42 م

تعليمات عاجلة من وزيرة الصحة للطلاب والمُعلمين قبل بدء الدراسة

08:11 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status