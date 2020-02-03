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"روتانا" تطرح أغنية "عيد ميلاد" لـ ماجد المهندس

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:54 م
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ماجد المهندس
ماجد المهندس
مصطفى فكيه
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طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عبر الموقع الرسمي، بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، أغنية جديدة تحمل اسم "عيد ميلاد" للنجم ماجد المهندس.

وتخطت مشاهدات الأغنية في أقل من ساعة 10 آلاف مشاهدة.

كلمات الأغنية 

"قررت أسوي لحبنا عيد ميلاد معك احتفل حتى ولو ما اشوفك ان كنت فبلاد وانا كنت فبلاد أشعل دموعي واحتفل مع طيوفك عسى حياتك كلها أعياد بأعياد نفسي إذا غمضت افتح واشوفك ان كنت فبلاد وانا كنت فبلاد أشعل دموعي واحتفل مع طيوفك".

الأغنية ضمن ألبوم "شهد الحروف" الذي يضم 10 أغاني، وهي من كلمات خالد المريحي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع مدحت خميس.

في سياق متصل حققت اغنية "هتان" نجاحا كبيرا، وتخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام قليلة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
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الكلمات المفتاحية

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