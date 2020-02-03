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الدولار يرتفع والإسترليني يتراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:14 م
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سعر الدولار
سعر الدولار
وكالات
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واصلت أسعار الدولار الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مواصلة الجنيه الإسترليني التراجع وسط مخاوف من فشل محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي والانتهاء من صفقة البريكست.


وارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 أشهر، في حين تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي بعكس المتوقع.

واستفادت العملة الأمريكية من المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الذي أدوى بحياة 350 شخصاً على الأقل حتى الآن، مع حقيقة اعتبار الدولار ملاذ آمن في أوقات الأزمات.

وخسر الجنيه الإسترليني أكثر من 1.5 بالمائة من قيمتة وسط مخاوف فشل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وقيام الصين باتخاذ إجراءات تحفيزية للنمو الاقتصادي لتقليل آثار "كورونا" ساهم في الضغط على الين الياباني والفرنك السويسري.

وصعد سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1056 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 108.64 ين.

وزاد الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.52 بالمائة ليسجل 1.3005 دولار.

وصعد سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة لتسجل 0.9661 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوي 97.812.
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