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روحاني: إيران مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:07 م
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الرئيس الإيراني - روحاني
الرئيس الإيراني - روحاني
وكالات
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اجتمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، مع منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في طهران، وصرح روحاني خلال الاجتماع: بأن "بلاده مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي؛ لحل القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي".

هذا وقال الرئيس الإيراني: إن "إيران لا تزال مستعدة للتفاعل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا، وكلما التزم الجانب المقابل بالكامل بالتزاماته، ستعود إيران إلى التزاماتها"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، خلال الشهر الماضي، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت على رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ويذكر أن إيران، قد أعلنت في يوم الأحد الموفق 5 يناير الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، بغارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

كما أكدت طهران على أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.

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الكلمات المفتاحية

طهران روحاني الرئيس الإيراني الاتحاد الأوروبي إيران

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