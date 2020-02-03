موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة السادسة والعشرين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2019-2020.





وكشف الاتحاد الإسباني على أن ر يال مدريد سيواجه وبرشلونة في البرنابيو يوم الأحد الموافق 1 مارس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



