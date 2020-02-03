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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:07 م
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بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة السادسة والعشرين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2019-2020.

وكشف الاتحاد الإسباني على أن ريال مدريد سيواجه وبرشلونة في البرنابيو يوم الأحد الموافق 1 مارس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة يوم 1 مارس المقبل على ملعب البرنابيو في موقعة الكلاسيكو بالجولة السادسة والعشرين بالدوري.


الجدير بالذكر أن لقاء الدور الأول انتهي بالتعادل السلبي بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو معقل البرسا.

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