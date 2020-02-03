أصدقاء للمستشار عمر مروان يعتذرون عن مناصبهم

أجرى وزير العدل المستشار عمر مروان، العديد من التغييرات منذ تولى مهام منصبه فى التعديل الوزارى الأخير، كان أول القرارات تغيير طاقم السكرتارية الخاصة بوزير العدل السابق المستشار حسام عبد الرحيم، المكون من 5 موظفين ونقلهم لقطاعات أخرى وندب آخرين من قطاعات الشهر العقارى والمحاكم من العاملين معه فى السابق أثناء رئاسته قطاع الشهر العقارى والمحاكم.





ومن المتوقع أن تشهد أغلب قطاعات الوزارة تغيير رؤساء قطاعاتها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.





وعلمت «الفجر» أنه يوجد 3 رؤساء قطاعات تقدموا باعتذار عن رئاسة قطاعاتهم، كان آخرهم المستشار عبد الهادى محروس، رئيس قطاع أبنية المحاكم، الذى رغم صلة القرابة والصداقة التى تربطه بالوزير إلا أنه تقدم منذ أيام باعتذار ويقال إنه سوف يذهب للإعارة فى إحدى دول الخليج. وقبل ذلك قدم المستشار طارق العقاد، رئيس قطاع الإدارات القانونية اعتذاراً للوزير وطلب العودة لمنصة القضاء، رغم العلاقة القوية التى كانت تربطه بالمستشار عمر مروان أثناء توليه رئاسة قطاع الشهر العقارى، وكان المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، قد تقدم باعتذار وطلب عودته للعمل كأمين عام لمجلس القضاء الأعلى، الذى يشغله حالياً قائم بالأعمال، ومن المهام المعروض عليه منصب أمين عام الهيئات القضائية.





كما علمت «الفجر» من مصادر قضائية بأنه تم الموافقة على تغيير رؤساء قطاعات وزارة العدل، وسوف يتم الإعلان عنها خلال أيام، وتشمل أغلب القطاعات بداية من رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، والذى سيسند إليه قطاع الإعلام والعلاقات العامة، وأيضاً رئيس قطاع الديوان العام الذى سوف يتم تغييره وإسناد الملف الخاص بإعداد أسماء الموظفين المتبقين بديوان عام الوزارة قبل نقلها للعاصمة الإدارية، ومن المقرر الاستغناء عن 40% من العاملين بوزارة العدل بخروجهم لسن المعاش، أو العمل بقطاعات أخرى.



