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"العشوائيات": الانتهاء من المناطق غير الآمنة خلال العام الجاري (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:07 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسعة نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات بدأ بالفعل، مشيرا إلى أن العمل في السنوات الماضية كان على المناطق العشوائية غير آمنة.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الأحد:"سنقضى على المناطق العشوائية غير الآمنة في 2020 بالكامل في 357 منطقة تشمل من 240 ألف وحدة على مستوى الدولة"، لافتا إلى أنه تم صرف 24.6 مليار جنيه على المناطق العشوائية غير آمنة.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات:" نعمل على مشروعات بشاير الخير 3 و5 في الإسكندرية وتنتهي المشاريع في منتصف العام الجاري بتكلفة تصل لـ 7 مليارات جنيه، كما نعمل على مشروع الخيالة في القاهرة الذي يشمل 2525 وحدة بتكلفة مليار جنيه، ومشروع في السلام بـ 4500 وحدة بـ 1.1 مليار جنيه".

وأكمل:" لدينا مناطق عشوائية في الـ 27 محافظة ونعمل على مستوى الجمهورية، ولدينا رؤية 2030 للقضاء على المناطق غير المخططة التي تفتقر إلى الشبكات والطرق والإنارة بتكلفة 350 مليار جنيه"، مردفا:" نهدف إلى عودة القاهرة من أجمل مدن العالم في 2030".
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