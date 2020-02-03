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أخيرا.. جبهة الإصلاح تستقر على رجائي عطية لمواجهة سامح عاشور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:04 م
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رجائي عطية
رجائي عطية
العدد الورقي - محمد المالحى - شيماء عبدالغني
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أكد رجائى عطية، فى تصريح خاص لـ«الفجر» عزمه خوض الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، على قائمة جبهة الإصلاح النقابى، قائلاً: «عزمت فعليا خوض الانتخابات المقبلة، بناء على رغبة وثقة زملائى المحامين، ولن أعلن أى تفاصيل أخرى حاليا، فهى سابقة لأوانها، وستعلن لاحقا».

ويأتى التصريح تأكيدا لما أعلنته جبهة الإصلاح النقابى من أنها اتفقت بالإجماع على ترشيح رجائى عطية نقيبا للمحامين، على أن يكون النقباء نبيل عبدالسلام، وعبدالحليم علام، وسعيد حسن، ومحمد عبدالستار، ومحمد عبدالوهاب، وعبدالحفيظ الروبى، ومحمد راضى مسعود، أعضاء فى قائمته الانتخابية لعضوية مجلس النقابة العامة.

وقام وفد من «الجبهة» صباح الاثنين الماضى، ضم كلًا من عبد الحليم علام، نقيب محامى الإسكندرية السابق - المنسق العام للجبهة - ومحمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، ونبيل عبد السلام، نقيب محامى الإسماعيلية، وإبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى للجبهة وآخرين، بلقاء «عطية» فى مكتبه بوسط القاهرة وتمت مناقشة لنحو 3 ساعات الاتفاق على وضع بنود برنامج القائمة، وبدء الحملة الانتخابية، ومن المحتمل أن تكون قائمة الجبهة مفتوحة تتضمن ما بين 14 إلى 16 مرشحاً من داخلها، وترك باقى الأسماء لاختيار المحامين، وبحسب تعديلات قانون المحاماة من المفترض أن يشمل مجلس النقابة العامة 28 عضوا.

وعلمت «الفجر» أن جبهة الإصلاح اتفقت على اختيار رجائى عطية خلال اجتماع تم مؤخراً فى مدينة برج العرب واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.

ولقى ترشيح رجائى عطية، على أن يكون نبيل عبد السلام، وعبد الحليم علام على قائمته انقساماً فى البداية، خاصة مع كبر سن رجائى عطية، وبعده لفترة طويلة عن المشهد النقابى، رغم كونه قامة قانونية كبيرة.

فى المقابل استمر سامح عاشور فى جولاته بالمحافظات، يرافقه خالد أبو كراع، أكثر أعضاء المجلس عملاً فى الكواليس الانتخابية.
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