Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب "GPS" لمراكب الصيد ومركبات السفاري

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
عقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ الإقليم، وذلك لاستعراض إمكانيات الشركة في تركيب جهاز GPS، لمراكب الصيد، لسهولة تتبعها، وحماية الصيادين، وسرعة إنقاذهم حال تعرضهم لأي خطر.

أكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع، أنه حريص على حياة أبناء المحافظة بصفة عامة، والصيادين بصفة خاصة، لذلك سيتم تركيب جهاز "GPS" لكل مراكب الصيد العاملة بالمحافظة، وأنه حصل على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت عقب فقدان 4 صيادين بمدينة الغردقة، في شهر يناير الماضي، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، رغم كل جهود البحث التي مازالت مستمرة.

خلال الإجتماع استعرض مسئولي الشركة خطوط سير بعض المراكب التي تم تركيب جهاز الGPS بها، وأوضح العميد محمد فهمي مدير إدارة المبيعات والتسويق بالشركة كيفية تحديد مكان مركب الصيد وطريقة عمل الجهاز قائلًا " يصدر جهاز التتبع تنبيه في حالة دخول المركب منطقة محظورة، أو تخطي السرعة المقررة، وفي حالة الضغط علي التنبيه سيقوم بتوضيح كافة البيانات الخاصة بالمركب، ومكانه،ليتدخل مسئول المراقبة ويتعامل مع الموقف، ويخطر الجهات المعنية".

كما ناقش المحافظ مع الشركة إمكانية تركيب جهاز تتبع GPS  لمركبات السفاري، لضبط هذه المنظومة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والامان لقائديها ومستقليها، مشيرًا إلى أن ذلك إنطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة، وذلك في إطار إستراتيجية بناء مصر الرقمية.

حضر الاجتماع العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد، وبعض القيادات التنفيذية ومسئولي القطاع السياحي والتفتيش البحري وقطاع البيئة بالمحافظة.
محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب "GPS" لمراكب الصيد ومركبات السفاري
محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب "GPS" لمراكب الصيد ومركبات السفاري
محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب "GPS" لمراكب الصيد ومركبات السفاري
محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب "GPS" لمراكب الصيد ومركبات السفاري
محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب "GPS" لمراكب الصيد ومركبات السفاري
محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب "GPS" لمراكب الصيد ومركبات السفاري
محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب "GPS" لمراكب الصيد ومركبات السفاري
محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب "GPS" لمراكب الصيد ومركبات السفاري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر البحر الاحمر اخبار GPS

أخبار تهمك

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 7 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 7 ساعات

خناقة في تدريبات برشلونة

منذ ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

سكرتير عام البحر الأحمر يتابع الموقف التنفيذي لتركيب الكاميرات الأمنية بالغردقة (صور)

محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال تطوير ميناء البرلس وحركة الصيد

محافظ البحر الأحمر يناقش الرؤية المستقبلية وتطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة (صور)

محافظ البحر الأحمر يناقش خطة التعبئة العامة لعام 2019/2020

محافظ البحر الأحمر يرتدي زي عمال النظافة ويشارك في تجميل المدينة

الإنقاذ البحري: الدفع بمركب لنقل البحارة والصيادين للبر عقب جنوح مركب صيد شمال الغردقة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

06:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status