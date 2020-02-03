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إصابة كارثية تضرب نجم إنتر ميلان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:58 م
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إنتر ميلان
إنتر ميلان
وكالات
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تعرض نجم إنتر ميلان لإصابة قوية خلال تدريبات الفريق التي سبقت مباراة أودينيزي، والتي انتهت بفوز البيانكونيري بهدفين نظيفين.

وأعلن نادي إنتر ميلان لكرة القدم اليوم الاثنين أن حارس مرماه سمير هندانوفيتش يعاني من إصابة بكسر في أحد أصابع اليد اليسرى.

وكان السلوفيني هندانوفيتش /35 عاما/ قد تعرض للإصابة خلال التدريبات الأسبوع الماضي وحل مكانه دانييلي باديلي في المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميلان على مضيفه أودينيزي 2 / صفر مساء الأحد.

ولم يعلن إنتر ميلان ما إذا كان هندانوفيتش قائد الفريق سيتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في مباراة الديربي المقررة أمام ميلان يوم الأحد المقبل أم لا.

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