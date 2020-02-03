كتب الدعاة الشباب من مصطفى حسنى إلى أمير منير

داعية يؤلف كتابا عن "على جمعة" باعتباره "مجدد العصر"





رغم سيطرة الدعاة الشباب على عالم الميديا من خلال شاشات الفضائيات وعالم السوشيال ميديا، إلا أن فكرة تأليف كتاب وطرحه فى المكتبات والمعارض الدولية تظل أمراً مغرياً لمعظمهم.





ومع تنظيم الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب طرح 6 من الدعاة إصدارات جديدة تستهدف الشباب بالدرجة الأولى لأن هذه الفئة تشكل أغلب جمهور هؤلاء الدعاة سواء لبرامجهم أو لحساباتهم على السوشيال ميديا.





يشارك أمير منير، أحد أبرز مشاهير السوشيال ميديا ومحاضر التنمية البشرية، بكتاب «إلى الله.. رحلة فى خمسة أيام» صادر عن دار الرواق للنشر والتوزيع، ويتناول رحلة الإنسان من لحظة الميلاد حتى الموت وكيفية الاستعداد لها بالعمل الطيب والابتعاد عن المعاصى ومواجهة النفس الأمارة بالسوء.





أما الداعية مصطفى حسنى، فأصدر كتابًا جديدًا من خلال دار نهضة مصر، بعنوان «سحر الدنيا» وهو نفس اسم البرنامج التليفزيونى، واستكمالًا لنفس الأفكار التى يطرحها على الشاشة للوصول إلى الجنة بالبعد عن ملذات الحياة فى شكل نصائح دينية موجهة للشباب الشريحة التى يهتم بها حسنى.





أما كريم إسماعيل، الذى تحقق فيديوهاته ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وصاحب الجمهور العريض من الشباب فأصدر كتابًا عن دار الرواق بعنوان «استراحة نفسية» موجه حسب تعبيره «لكل نفس أجهدتها الحياة» وهو مزيج بين العلم والدين والفلسفة، لتوفير جهد القارئ الباحث عن المعرفة والدين والحياة بحسب تعبير كريم. وأصدر الأزهرى، علاء عبدالحميد كتاب «رحلة إلى معرفة الله.. ما بين العقيدة ومحاولات فهم الإله والدين»، عن دار دون للنشر والتوزيع ويتحدث عن الله وعبادته وكيف عرف البشر بوجوده.





ويحاول الكاتب الإجابة عن تساؤلات الإنسان حول دلائل وجود الله وضرورة عبادته وتوحيده كما يناقش الكتاب بعض القضايا الدينية وكيف يمكن أن يتصرف الإنسان معها بطريقة صحيحة تتناسب مع تعاليم الإسلام. ويشارك الداعية مصطفى الأزهرى، الباحث فى مجال العلوم الشرعية فى المعرض من خلال كتاب «المجدد» عن دار الرافعى للنشر والتوزيع. ويتحدث الأزهرى فى كتابه عن الدكتور على جمعة، المفتى السابق للجمهورية، ويصفه بـ«مجدد العصر» ويتحدث عن إنجازاته فى مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف الدينى على مدار السنوات الماضية، بجانب نشأة وأساتذية ومنهج جمعة ومسيرته العلمية والعملية، فى خدمة علوم الدين وتراثه ودوره فى خدمة المجتمع وبناء الشباب وتوعيتهم.



