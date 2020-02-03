فضيحة.. صناع التطرف نجوم المعرض

حسان وبرهامى والمقدم وشومان يطرحون آلاف النسخ لمؤلفاتهم





70 كتابًا لـ"بن تيمية" مفتى التشدد والأعمال الكاملة لـ"بن باز"





رغم أن معرض القاهرة الدولى للكتاب، هو حدث تنويرى وثقافى بامتياز إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر، ويشهد عشرات الندوات وورش العمل والموائد المستديرة التى تتناول كافة المحاور التى تهتم الدولة بطرحها على جمهور المعرض وغالبيته من الشباب إلا أنه تحول لمهرجان للتطرف والأفكار الظلامية تحت سمع وبصر وبموافقة الهيئة العامة للكتاب المسئولة عن التنظيم وإدارة الرقابة على المصنفات التى تسمح وتوافق على تداول النسخ المعروضة.





هذه الفضيحة التى لا يمكن تبريرها جاءت رغم التأكيدات الصارمة بحظر جميع الكتب التكفيرية والتى تروج لأفكار جماعة الإخوان، وهو ما اكتشفته «الفجر» من خلال جولة بسيطة بين دور النشر المشاركة فى أحد أهم معارض الكتب دولياً.





فى سور الأزبكية الذى يشارك فى جناح للمرة الأولى بعد انتقال المعرض إلى مقره الجديد إلى مركز المعارض بالتجمع الخامس اكتشفنا وجود المجموعات الكاملة لفتاوى مفتى التطرف «ابن تيمية».. والتى احتلت أرفف مكتبات السور، من بينها «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أحاديث القصاص، أمراض القلوب وشفاؤها، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، الاستقامة، الحسبة فى الإسلام، الحسنة والسيئة، الرد على من قال بفناء الجنة والنار، الرسالة الأكملية فى ما يجب لله من صفات الكمال، الرسالة العرشية».





كما عثرت «الفجر» على عدة مؤلفات أخرى لابن تيمية، والتى تعتبر الأبرز من بين العناوين المعروضة وسعرها يتراوح بين 1200 لـ2000 جنيه والجزء الواحد بـ200 جنيه، ودخلت النسخ فى كراتين مغلقة دون أن يفحصها أحد.





ورغم التحذيرات الخاصة بشأن حظـر بعض مؤلفات القيادات السلفية ومنعهم من الخطابة فى المساجد لمحاربة أفكارهم المتطرفة والحيلولة دون انتشارها بين الشباب، إلا أن تلك التحذيرات لم تجد من يطبقها فى معرض الكتاب وداخل جناح السور اكتشفنا كتاب «الفتنة بين الصحابة» للداعية السلفى محمد حسان، والصادر عن مكتبة فياض، وكتاب «شرح اعتقاد أهل السنة» ضمن سلسلة المنة للسلفى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية.





وعلى أرفف مكتبات السور وجدنا السلسلة الكاملة لفتاوى الراحل «بن باز»، مفتى المملكة العربية السعودية المعروف بفتاويه المتطرفة والمتشددة وتراوح سعرها من 1200 إلى 3500 جنيه طبقًا لجودة كل نسخة ومن بين العناوين: «مسائل الحج والعمرة من مجموع الفتاوى، أحكام السحر والسحرة، أحكام صلاة المريض وطهارته، أخطاء فى العقيدة، أسئلة مهمة تتعلق بالصيام، أسباب نصر الله للمؤمنين».





وبينما اختفت كتب الدكتور فرج فودة أحد المثقفين الذين كانوا يواجهون الأفكار الظلامية بمفردهم قبل أن يحل بعض المنتمين لجماعة الإخوان دمه، ويقتله أحد العناصر الموالية لأفكارهم، توجد مجموعة كتب محمد الغزالى، الداعية المنتمى لجماعة الإخوان وأحد من نشروا أفكارها فى مصر وخارجها، ويصل سعر النسخة الواحدة لكتب الغزالى لـ50 جنيها، والمفارقة أن الغزالى واحد ممن أحلوا دم فودة، كما توجد بجوار كتب الغزالى عدة كتب ألفها ابن عثيمين، وهو متطرف آخر، وفى أكثر من مكتبة بالجناح ويصل سعر النسخة من كتبه لـ75 جنيهاً.





فى صالة 1 يوجد جناح دار نهضة مصر، حيث يتم عرض ما يقرب من 50 مؤلفاً للغزالى، وتسيطر نسخ كثيرة من كتبه على أرفف الدار رغم أن هذه الكتب تحض على الكراهية والعنف وتروج لجماعة الإخوان.





ومن أبرز الكتب الموجودة فى دار نهضة مصر: «الإسلام والاستبداد السياسى»، ويتناول فيه فترة سجنه لإدانته بالانتماء للجماعة الإرهابية بجانب «جدد حياتك، الفساد السياسى فى المجتمعات العربية والإسلامية، نظرات فى القرآن، كيف تتعامل مع القرآن، خلق المسلم، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، ركائز الإيمان بين العقل والقلب».





كما توجد مؤلفات أخرى للغزالى مثل : «سر تأخر العرب والمسلمين، صيحة تحذير من دعاة التنصير، ظلام من الغرب، عقيدة المسلم، علل وأدوية، فقه السيرة، فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، من معالم الحق فى كفاحنا الإسلامى الحديث».





ووجدت «الفجر» أيضًا مؤلفات تصدرها دار نهضة مصر بطبعات جديدة رغم كافة التحذيرات التى وضعتها هيئة الكتاب بتكهين كل ما يحمل اسم الغزالى أو صورته، وهو ما يكشف أن لجنة المتابعات الرقابية بالمعرض لم تنفذ التعليمات.





وفى صالة 4 يوجد 7 مؤلفات للداعية السلفى حازم شومان وهى: «قررت أن أخلع الحجاب» ويهاجم فيه ما اسماه موضة خلع الحجاب بين الفتيات ويدعوهن فيه إلى الالتزام بالحجاب الصحيح، كما توجد مؤلفات أخرى لشومان مثل «الامتحان اتسرب، أنا مش فاهمنى»، إضافة إلى 4 كتيبات صغيرة هى: «حصون الليل والنهار، مفاتيح خزائن الله، كنوز، الحصون العشرة ضد السحر والحسد».





وفى جناح دار الخلفاء الراشدين فى قاعة 4، عثرنا على مجموعة من الكتب التى تتبنى فكر الدعوة السلفية، بينها إصدارات حديثة لكتاب سلفيين، وأخرى قديمة تمت إعادة طباعتها ونشرها لكبار مشايخ الدعوة من القياديين البارزين، من بينها كتاب «المسيرة السياسية لحزب النور» للقيادى السلفى أحمد الشحات، النائب عن الحزب فى مجلس النواب، بجانب كتب لمؤلفين سلفيين آخرين بينها كتاب الداعية أحمد الفولى، مسئول اللجنة الإعلامية بحزب النور ويحمل اسم «الإرهابى» وينتقد فيه كل من وصف الداعية الهندى ذاكر نايك بالإرهابى ويحاول إثبات أنه مظلوم، كما يسعى لإثبات وجود أسباب خفية وراء محاولة إسكات ذاكر باعتباره من مصلحى الدعوة الإسلامية.





واكتشفت «الفجر» وجود مؤلفات تروج لحزب النور مثل كتب «مواقف حزب النور وقائع وكواليس»، و«سمات الأداء السياسى لحزب النور» للدكتور محمد إبراهيم منصور الأمين العام للحزب ونائبه فى البرلمان وكتاب «شريعة الله لا شريعة البشر» للكاتب شحاتة محمد صقر عضو الحزب فى مجلس النواب.





وفى نفس الجناح تعرض الدار كتاب «أحداث الفتن السياسية»، للداعية والقيادى السلفى زين العابدين كامل ويتطرق فيه إلى الأحداث السياسية وتاريخها وتأثيرها على الدعوة الإسلامية على مر العصور، ومجموعة من الكتب للدكتور ياسر برهامى، القيادى بالدعوة السلفية من بينها عناوين: «وثيقة المدينة.. ملامح ومعالم، المنة.. شرح اعتقاد أهل السنة»، إضافة إلى كتاب «شرح العقيدة الوسطية» لابن عثيمين.





وفى جناح دار العالمية للنشر الموجودة فى صالة 4 كتاب «الرفق أسلوب حياة» ضمن سلسلة ضرورة محو الأمية التربوية للداعية السلفى محمد إسماعيل المقدم، وهو كتاب يدمج بين التنمية البشرية والدين ويهدف إلى الدعوة لتنشئة الأبناء على الإسلام بصورة صحيحة وطرق التربية السليمة لهم على أخلاقيات الدين وهو ممتلئ بالأفكار المتطرفة التى تحض على الكراهية.



