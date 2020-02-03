خبير أمني: انخفاض عدد الحوادث المرورية لـ25 ألف حالة عام 2019

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن معدلات الحوادث المرورية انخفضت لـ25 ألف حادث العام الماضي، بعدما كانت تتجاوز الـ200 ألف، وهذا الأمر لم يأتي من فرغ، مشيرًا إلى أن الطرق الأن أصبحت على أعلى مستوى.



وتابع "قريطم"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن قانون المرور المعروض على البرلمان حاليًا أخذ وقتًا كثيرًا لدراسته، لكي يساهم في تسهيل حركة المرور، وتقليل الحوادث، مشيرًا إلى أن القانون سيعيد السائق لمدرسة القيادة، حال ارتكابه مخالفات متعددة، لإعادة تأهيله مرة أخرى.



وأشار إلى أن نظام مراقبة الطرق سيعتمد على التكنولوجيا من خلال الملصق الإلكتروني، وهذا من شأنه مراقبة السيارات واعطاء احصائيات حول الكثافة المرورية ورصد المخالفات، لافتَا إلى أن أكثر الحوادث تتسبب فيها السيارات الملاكي ولكن حوادث سيارات النقل تؤدي إلى كوارث ولهذا يتم تسليط الضوء عليها أكثر.

