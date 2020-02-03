دورتموند يكشف موعد مشاركة إيمري كان في المباريات

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إمكانية مشاركة الوافد الجديد إمري كان في مباراة الفريق أمام فيردر بريمن في إطار دور الستة عشر في بطولة كأس ألمانيا غدا الثلاثاء.





وقال لوسيان فافري، المدير الفني لدورتموند، إن كان " تدرب بشكل طبيعي تماما، وعلينا أن نتحدث حول ما إذا كان جاهزا للعب، فهذا وارد".





يشار إلى أن اللاعب الجديد القادم من يوفنتوس الإيطالي في موسم الانتقالات الشتوي، لم يشارك في مباراة دورتموند أمام يونيون برلين التي أُقِيْمَتْ أول أمس السبت.





ويُعْتَبَر كل لاعبي دورتموند جاهزين للمشاركة في مباراة الغد باستثناء توماس ديلاني، لاعب بريمن السابق، الذي يعاني مشاكل في الركبة.





ويحث فافري لاعبيه على الاستمرار في النجاح الذي حققوه في الدور الثاني من الدوري حيث فاز الفريق في المباريات الثلاث التي خاضها وأحرز خلالها 15 هدفا، وقال المدير الفني السويسري:" من المهم بالنسبة لي الاستمرار في الفوز".





وأضاف فافري:" 15 هدفا في ثلاث مباريات، هذا أمر جميل جدا جدا، ويمنح الثقة بطبيعة الحال".





كان دورتموند قد خرج في العامين الماضيين من بطولة كأس ألمانيا في دور الستة عشر، وكان قد خرج في العام الماضي أمام بريمن بضربات الترجيح.



