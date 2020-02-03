التعليم: حلقة توعية بـ"الفيديو كونفرانس" لمعلمي مصر في أول أيام الدراسة



وشدد "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، على ضرورة التوعية بتهوية الفصول، منوها بأن طابور الصباح سيكون عن اجراءات مواجهة الأوبئة والأمراض المعدية، معلقا: "نحن حريصين على سلامة أولادنا".



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك تنسيق كبير بين التربية والتعليم ووزارة الصحة، منوها بأنهم يعملون على نشر كل ما ترسله من وزارة الصحة من نشرات على كافة المديريات التعليمية.



ونوه بأنه الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بالوزارة ستعقد حلقى توعية عبر "الفيديو كونفرانس" مع كل معلمي مصر خلال الحصة الأولى بالفصل الدراسي، لتوضيح الاجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من انتشار الأمراض.



أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم تأجيل بداية الدراسة، منوها بأن وزارة الصحة والطب الوقائي أرسلوا لكافة المديريات التعليمية نشرات بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها.