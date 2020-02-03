Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون العقوبات

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
 
وكان مجلس النواب وافق على القانون، ونصت المادة الأولي علي : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".
 
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قانون العقوبات الرئيس السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

منذ 33 دقيقة

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 20 ساعة

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

خناقة في تدريبات برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة اللاعب إبراهيم سعيد لـ 18يوليو

الحبس مدة لا تزيد عن سنة لمن امتنع عن دفع نفقة لزوجه أو أقاربه

إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

مصطفى مدبولي يلتقي رئيس المجلس القومي للمرأة لمتابعة تكليفات الرئيس

أنيسة حسونة تشيد بتعديلات قانون العقوبات لإلزام الأب بدفع النفقات

"الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة".. تعرف على عقوبات القتل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

06:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status