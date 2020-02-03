Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجلاء بدر تكشف عن شخصيتها في مسلسل ياسر جلال "الفتوة"

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:54 م
Advertisements
نجلاء بدر
نجلاء بدر
رشا عادل
Advertisements
نجلاء بدر تكشف عن شخصيتها في مسلسل ياسر جلال الفتوة
نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "الفتوة"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".

وظهرت نجلاء، جلال الصورة مرتدية"عباية باللون الابيض مترزة بالورود وكان شعرها طويل مموج وكان مكياجها هادئ".

وعلقت بدر، على الصورة قائلة:"انتظروا جميلة في مسلسل الفتوة رمضان 2020مع الفنان ياسر جلال أليف هاني سرحان إخرج حسين منباوي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"موفقة يا نوجا" وأضاف آخر"بالتوفيق والنجاح الدائم ان شاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اصلًا انتي قمر".

ويذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر، مسلسل "ابو جبل"، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار الدراما والتشويق، وشارك في البطولة مصفطي شعبان وعايدة رياض وحسن حسني، والمسلسل من إخراج أحمد صالح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ حوالي 10 ساعات

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 8 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 11 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

خناقة في تدريبات برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصطفى خاطر ينشر بوستر فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"

أحمد صلاح حسني ينشر صورة جديدة من كواليس "ختم النمر"

نجلاء بدر تنضم لأسرة مسلسل "الفتوة"

نجلاء بدر في كواليس مسلسل "البرنس"

إدوارد ينشر صورة من كواليس مسلسل "الفتوة"

نجلاء بدر لـ سلوي عثمان: "العسل كله"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

06:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status