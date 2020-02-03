نجلاء بدر تكشف عن شخصيتها في مسلسل ياسر جلال "الفتوة"

نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "الفتوة"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".



وظهرت نجلاء، جلال الصورة مرتدية"عباية باللون الابيض مترزة بالورود وكان شعرها طويل مموج وكان مكياجها هادئ".



وعلقت بدر، على الصورة قائلة:"انتظروا جميلة في مسلسل الفتوة رمضان 2020مع الفنان ياسر جلال أليف هاني سرحان إخرج حسين منباوي".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"موفقة يا نوجا" وأضاف آخر"بالتوفيق والنجاح الدائم ان شاءالله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اصلًا انتي قمر".



ويذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر، مسلسل "ابو جبل"، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار الدراما والتشويق، وشارك في البطولة مصفطي شعبان وعايدة رياض وحسن حسني، والمسلسل من إخراج أحمد صالح.

