الذهب يواصل التراجع خلال التعاملات المسائية





واصلت أسعار الذهب التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، بعد قرارات البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد المتأثر سلباً بانتشار فيروس "كورونا".





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن عودة النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للنمو مجدداً لأول مرة في 6 أشهر، في حين تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة بعكس المتوقع.





و تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.1 بالمائة ليهبط إلى 1572.15 دولار للأوقية، فاقداً حوالي 17.01 دولار من قيمته.





وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 11.70 دولار مسجلاً 1577.20 دولار للأوقية.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولاربنحو 0.5 بالمائة ليسجل 97.857.