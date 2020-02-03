Advertisements
Advertisements
Advertisements

الذهب يواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:37 م
Advertisements
سعر الذهب
سعر الذهب
وكالات
Advertisements

واصلت أسعار الذهب التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، بعد  قرارات البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد المتأثر سلباً بانتشار فيروس "كورونا".

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن عودة النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للنمو مجدداً لأول مرة في 6 أشهر، في حين تراجع الإنفاق على البناء الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة بعكس المتوقع.

و تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.1 بالمائة ليهبط إلى 1572.15 دولار للأوقية، فاقداً حوالي 17.01 دولار من قيمته.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 11.70 دولار مسجلاً 1577.20 دولار للأوقية.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولاربنحو 0.5 بالمائة ليسجل 97.857.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الذهب النشاط الصناعي البنك المركزي الصيني اسعار الذهب

أخبار تهمك

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

منذ نصف ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 10 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 7 ساعات

خناقة في تدريبات برشلونة

منذ ساعة

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 19 ساعة

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات بعد 4 جلسات من الارتفاع

أسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع هامشي في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

06:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status