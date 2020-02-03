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بيان عاجل في البرلمان حول استعداد التعليم لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:37 م
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النائبة ماجده نصر
النائبة ماجده نصر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت النائبة ماجده نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى وزير التربية والتعليم، حول خطة واستعداد الوزارة للأمراض والفيروسات المعدية، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا بالصين وانتشاره في بعض البلدان المجاورة.

وطرحت "نصر" في تصريح إلى "الفجر"، عدة تساؤلات عن استعدادات الوزارة قبل عودة المدارس، هل هناك عدد كاف من الأطباء داخل كل مدرسة لفحص الطلاب؟، وهل هناك أماكن تهوية كافية في الفصول؟، وماذا عن نظافة دورات المياه؟، وكيف تتغلب الوزارة على مشكلة التكدس الطلابي داخل الفصول؟ والتي تعد سبب رئيسي لانتشار أي عدوى بين الطلاب، وكيف ستتعامل الوزارة مع الحالات المشتبه فيها بالإصابة بفيروس الكرونا؟.

وطالبت عضو لجنة التعليم بأن يكون هناك حصص توعية للطلاب داخل الفصول للاعتناء بصحتهم والوقاية من أي خطر قد يؤدي بهم إلى الإصابة بأي أمراض، لذلك هناك دور كبير على المعلمين في المدارس للقيام بهذا الدور.
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الكلمات المفتاحية

وزاره التربيه والتعليم مجلس النواب فيروس الكورونا النائبه ماجده نصر استعدادات

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