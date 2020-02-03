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“بالدرجات” هنا رابط نتيجة أولى ثانوي والثاني الثانوي “التابليت المركزي أونلاين” 2019/2020 بالكود السري بنك المعرفة LMS e

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
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“بالدرجات” هنا رابط نتيجة أولى ثانوي والثاني الثانوي “التابليت المركزي أونلاين” 20192020 بالكود السري بنك المعرفة LMS ekb.eg

اعلنت منذ ساعات وزارة التربية والتعليم اعتماد نتيجة اولى ثانوى في محافظات القليوبية والقاهرة والجيزة ومن المنتظر ظهورها في باقي المحافظات قريبًا جدًا حتي يتمكن جميع الطلاب والطالبات من معرفة نتيجة اولى ثانوى والنسبة المئوية حتى تتمكن من معرفة مجهودك وباقي درجات المواد التي إختبرت بها.

نتابع مع أبناؤنا الطلاب والطالبات نتيجة طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي العام ترم أول 2020 وذلك بعدما قامت الوزارة باعتمادها رسميا كما سنتابع أهم ما يصدر من تصريحات وأخبار من مصادرها مباشرة من وزارة التربية والتعليم، حيث انتشرت الكثير من الأخبار والأنباء المغلوطة على العديد من المواقع الإخبارية التي لا تتحرى الدقة فيما تقوم بنشره من أخبار ومعلومات، لذلك يجب عليكم متابعة هذا التقرير الذي سنقوم بتحديثه دائما بكل جديد يصدر عن وزارة التربية والتعليم وعبر موقعها الرسمي، هذا وقد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم بالفعل اعتماد النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم العمل على قدم وساق وبتوجيهات من وزارة التربية والتعليم على سرعة إنجاز رفع نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع نتائج طلاب الوزارة، وذلك مراعاة لحالة القلق والترقب لدى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، هذا وقد قررت وزارة التربية والتعليم أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول والصف الثاني الثانوي في توقيت واحد.

أزاي أجيب نتيجة أولي.. ثانية ثانوي الاستعلام عن نتيجة الثاني الثانوي

تقديرات نتائج امتحان الصف الأول والثاني الثانوي
تقدير امتياز من 100% إلى 85% درجة
تقدير جيد جدًا من 85% إلى 75% درجة
تقدير جيد من 75% إلى 65% درجة
تقدير مقبول من 65% إلى 50% درجة
تقدير ضعيف من 50% إلى 35% درجة
تقدير جدًا من 35% إلى 0% درجة

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2020
وحسب ما ورد إلينا من تصريحات فمن المقرر ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي قي آن واحد وفي ذات التوقيت، فمن المُنتظر بعد اعتماد النتيجة أن يتم إعلان نتائج طلاب الأول الثانوي والثاني الثانوي مطلع الأسبوع القادم على موقع وزارة التربية والتعليم.

“بالدرجات” هنا رابط نتيجة أولى ثانوي والثاني الثانوي “التابليت المركزي أونلاين” 20192020 بالكود السري بنك المعرفة LMS ekb.eg
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