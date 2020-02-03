"ستينج يا كرينج".. محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة (فيديو)



حيث علق"رمضان"قائلا":واثق الخطوة يمشي بطلاقة..هي معانا خلصانة بلباقة ستينج # الأسطورة# ثقة في الله نجاح"ونال العديد من الأعجابات والتعليقات لدى جمهوره وكان من أبرز التعليقات علي الصور":عاش أسطورة ومن نجاح لنجاح".



"كازانوفا"



طرح الفنان محمد رمضان أغنية "كازانوفا" منذ أيام، على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يويتوب"، والذي تعاون من خلالها مع المخرج كريم الحسيني.



من جانب آخر، يعكف رمضان على تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني البرنس، ولقد انتهى من تصوير بعضها ويعتبر ثاني تعاون بينه وبين المخرج محمد سامي بعدما تعاونا في الأسطورة.



ويضم البرنس نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون



نشر الفنان محمد رمضان، البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة" ستينج" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".