Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ستينج يا كرينج".. محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:40 م
Advertisements
محمد رمضان
محمد رمضان
رباب مصطفي
Advertisements
نشر الفنان محمد رمضان، البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة" ستينج" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

حيث علق"رمضان"قائلا":واثق الخطوة يمشي بطلاقة..هي معانا خلصانة بلباقة ستينج # الأسطورة# ثقة في الله نجاح"ونال العديد من الأعجابات والتعليقات لدى جمهوره وكان من أبرز التعليقات علي الصور":عاش أسطورة ومن نجاح لنجاح".

"كازانوفا"

طرح الفنان محمد رمضان أغنية "كازانوفا" منذ أيام، على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يويتوب"، والذي تعاون من خلالها مع المخرج كريم الحسيني.

من جانب آخر، يعكف رمضان على تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني البرنس، ولقد انتهى من تصوير بعضها ويعتبر ثاني تعاون بينه وبين المخرج محمد سامي بعدما تعاونا في الأسطورة.

ويضم البرنس نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم العرب مشاهير الفن افلام عادل امام افلام جديدة، مسلسلات رمضان اخبار الفن

أخبار تهمك

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

خناقة في تدريبات برشلونة

منذ ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

ظهرت الأن | نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات (الشرقية - البحيرة - الغربية - بور سعيد).. وهذه روابط الاستعلام عنها

منذ حوالي 10 ساعات

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

منذ نصف ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ يوم

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عبدالعزيز مخيون ينضم لمسلسل "البرنس"

احمد داش يتعرض لحادث سير.. ووالدته: "اللهم لا اعتراض"

دنيا عبدالعزيز بصحبة الأسطورة ومحمد سامي في كواليس "البرنس"

محمد سامي يصور "البرنس" ويكتب الحلقات الأخيرة

المخرج محمد سامي يصور "البرنس" ويكتب الحلقات الأخيرة

بعد ساعتين من طرحه.. كليب محمد رمضان الجديد "كازانوفا" يحقق مشاهدات قياسية (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 م

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

12:05 م

بشرى سارة من السيسي بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011

06:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status