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رسميا.. بالاسم نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 الآن عبر Studg11.emis.gov.eg

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:55 م
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نتيجة أولى ثانوي بنك المعرفة
نتيجة أولى ثانوي بنك المعرفة
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رسميا.. بالاسم نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 الآن عبر Studg11.emis.gov.eg

يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 بالاسم فقط الآن، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن إعلان نتيجة اولى ثانوى 2020 الترم الأول يكون يوم الأحد 2 من فبراير 2020، وأكد الدكتور طارق شوقي أن نتيجة الصف الثاني الثانوي هي الأخري ستكون متاحة مع صف أول عبر الرابط الإلكتروني Studg11.emis.gov.eg، التابع إلي موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج، وللاستعلام سنوفر لكم خطوات مبسطة الآن.

تخطت الساعة الثالثة عصرًا، ومفترض أن تصبح النتيجة متاحة رسميًا عبر الموقع الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، وللاستعلام عليكم اتباع الخطوات المرفقة للحصول علي درجات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول، ونرفق لكم الآن بضع من عينات النتائج في إحدى مدارس إدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، حيث قامت المدرسة بوضع نتيجة الصف الاول الثانوي بمكان ظاهر للطلاب.

lms نتيجة الصف الاول الثانوى 2020
قد تسائل الكثير من طلاب مرحلة التعليم الثانوي خلال الفترة الأخيرة عن الموعد الرسمي لإعلان نتيجة اولي ثانوي عام بالكود، فقامت الوزارة بتحديد يوم الأحد الموافق 2 من الشهر الجاري لكي يكون موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي بالإضافة إلي نتيجة تانية ثانوي برقم الجلوس.

نعلمكم أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضي، فقد تمكن الطلبة والطالبات من التعرف علي كيفية التعامل مع نظام التابلت، وسيمكنهم بكل سهولة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي وكذلك أولى ثانوي lms من خلال الرابط والخطوات التي سنرفقها لكم الآن.

يمكن ترك رقم الكود الخاص بالطالب، أو الرقم القومي، وسنقوم بجلب النتيجة له، حيث سنتابع علي مدار الساعة أخر التطورات من وزارة التربية والتعليم بخصوص نتيجة الصف الاول الثانوى برقم الجلوس.

يظهر لنا خلال العينات السابقة النتائج لبعض الطلاب، حيث تم تعليقها بمدارس إدارة حدائق القبة بالقاهرة، وأصبحت نتيجة الصف الاول الثانوى متاحة للاستعلام الآن إلكترونيًا وللاستعلام عليكم اتباع الخطوات التالية.

رابط نتيجة اولى ثانوى lms
يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر رابط اولي ثانوي بالاسم فقط، والذي يوفر كذلك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 الآن، فكل ما عليكم هو اتباع التعليمات الآتية:

أولًا: يتم الدخول للرابط الرسمي بالضغط عليه، Studg11.emis.gov.eg.
ثانيًا: يتم إدخال البيانات المطلوبة، الرقم القومي، والكود للطالب الأجنبي.
ثالثًا: يتم استخدام الأيقونة المكتوب عليها تحميل مؤشر الأداء.
بهذا تكونوا قادرين أن تحصلوا علي نتائج الطلاب بكل سهولة في مرحلة الثانوية العامة، ومبارك النجاح للجميع بعد أن تظهر نتيجة الصف الاول الثانوي وكذلك نتيجة 2 ثانوي بالاسم فقط.

ألوان نتيجة 2 ثانوي والصف الاول
تتبع الوزارة نظام تقيمي جديد منذ العام الماضي، حيث تكون درجات الصف الاول الثانوى متاحة علي هيئة تقديرات مميزة بالألوان، وتلك الألوان سنعرفكم دلالتها كالتالي:

اللون يكون أزرق في حالة ممتاز.
اللون يكون برتقالي في حالة جيد جدًا.
اللون يكون أحمر في حالة جيد.
اللون يكون أخضر في حالة مقبول.
اللون يكون أبيض في حالة راسب.
هذا الألوان تعبر عن التقديرات، وفي الغالب يكون التقدير ممتاز يتراوح بين 85% إلي 100%، ويكون جيد جدًا يتراوح بين 75% إلي 85%، وتقدير الجيد يتراوح بين 65% إلي 75%، وتقدير المقبول من 50% وحتي الجيد، ودون ذلك يعتبر راسب في كلًا من نتيجة الصف الثاني الثانوي وكذلك نتيجة اولي ثانوي 2020 بالاسم.

رسميا.. بالاسم نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 الآن عبر Studg11.emis.gov.eg
رسميا.. بالاسم نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 الآن عبر Studg11.emis.gov.eg
رسميا.. بالاسم نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 الآن عبر Studg11.emis.gov.eg
رسميا.. بالاسم نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 الآن عبر Studg11.emis.gov.eg
رسميا.. بالاسم نتيجة الصف الاول الثانوى 2020 الآن عبر Studg11.emis.gov.eg
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