المدينة الأكبر.. تعرف على معالم ووهان الصينية 

تُعد مدينة ووهان الصينية والتى انتشر بها فيروس كورونا منذ شهرين وعدة أيام، أكبر مدينة صينية، والأكثر اكتظاظًا بالسُكان، حيث أصبحت أيضًا المدينة الأشهر من بين مدن الصين المركزية، بعد إقامة أول مستشفيين مؤقتين مخصصين لمعالجة فيروس كورونا القاتل.



ووهان هي عاصمة مقاطعة هوبى تقع في وسط الصين، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 11 مليون نسمة، وهي سابع أكثر المدن الصينية اكتظًاظًا بالسكان، وواحدة من تسع مدن وطنية مركزية في الصين.



يتولي مهامها العمدة "تشو شيان وانج"، والذي وقع وثيقة تسليم المستشفيين مع نائب قائد قوات الدعم اللوجستى المشتركة "باى تشونج".



وهذه المدينة أيضًا هي نقطة انطلاق ثورة 1911 التي تسببت في سقوط الإمبراطورية، وهي بالتالي مكان حساس للغاية في التاريخ الصيني الحديث، إذ إنها مركز لإمبراطورية تيانشيا، "كل شيء تحت السماء".



وبها عدة أسواق تُسمي "الأسواق الرطبة" تقع في وسط مدينة ووهان، حيث يرتبط رواد هذة الأسواق بالتقاليد الصينية المُتمثلة في استهلاك الحيوانات الطازجة، حيث تُباع فيها "أنواع غريبة" كالثعالب والعقارب والتماسيح، إلا أنه ليس من المؤكد أن الحالة الأولى من وباء فيروس كورونا جاءت من سوق حيواني.



وداخل المدينة، تم الانتهاء من بناء المستشفى الذى تبلغ قدرته الاستيعابية ألف سرير فى تسعة أيام فقط.