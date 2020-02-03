فشل آل العدل فى جمع نادية ونبيلة "ريا وسكينة" فنجح "نساء من ذهب" فى جمعهما

شهيرة النجار



يبدو أن 2019 تكمل حظها الجميل مع نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد فبعد سيل التكريمات التى عاشتها إثر اختيارها نجمة افتتاح دورة مهرجان الإسكندرية السينمائى الأخير وما تبعه من تكريمات وظهورات فى كل وسائل الإعلام يأتى عيد ميلادها فى يناير الحالى حاملاً للمحبين والعشاق نبأ موافقتها بتكتم شديد على مشاركة لنادية الجندى الصديقة اللدودة طوال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى فى مسلسل واحد لأول مرة ويشاركهما نجمة المسرح أو كما تحب أن يناديها الجميع سيدة المسرح العربى سميحة أيوب ذلك اللقب الذى راح مرة لسهير البابلى ومرة لسهير المرشدى المهم أن الفنانات الآن فى لبنان لتصوير المشاهد الخارجية هناك ليكون هذا العمل نجم 2020 فى رمضان القادم بإذن الله والمدهش أن آل العدل حاولوا قبل 15 عاماً فى مسلسل ريا وسكينة ولكن الخلاف دب بين الكبيرتين وقتها على من تكون الأخت الصغرى نبيلة عايزة تكون سكينة ونادية أيضاً لينتهى الأمر بالرفض كل هذا لأن كل واحدة عايزة تبقى الصغيرة ليطير الدور لماجدة زكى وعبلة كامل ثم يدب خلاف فيطير دور ماجدة لسمية الخشاب ليكون دور عمر سمية الخشاب فى ريا وسكينة.. ألف مبروك مقدما وعفارم على اللى جمعهما المخرج وائل إحسان وصدق بيت الشعر وقد يجمع الله الشتيتين بعد أن ظنا كل الظن أن لا تلاقيا.