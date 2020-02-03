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تقارير إعلامية تكشف استغلال قطر للمساعدات في تخريب السودان وليبيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:33 م
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بوابة الفجر
وكالات
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كشفت تقارير إعلامية عن إستخدام الدولة للمساعدات الإنسانية كستار لتمرير أعمالها المشبوهة.

هذا وتهدف الإمارة الخليجية خلال الفترة الأخيرة إلى زعزعة الاستقرار في السودان، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير أبريل الماضي، وتسلم المجلس العسكري مقاليد الحكم في البلاد، والذي أعلن رئيسه عبدالفتاح البرهان في أول زيارة له خارج البلاد أن الخرطوم لن تنتهج أي سياسات تخرج عن إلإجماع العربي، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، حسب ما أفادت التقارير الإعلامية.

وأرسلت قطر مساعدات طبية إلى السودان، إلا أن سلطات الخرطوم اكتشفت أنها شحنة أسلحة قطرية في دارفور، خلال شهر يناير الجاري وهو الأمر الذي ووجه باستياء كبير في الأوساط السودانية.

وأفادت صحيفة "السودان اليوم" في تقرير لها، بأن "قوات الدعم السريع السودانية ضبطت شحنة أسلحة ضخمه بمنطقة شمال دارفور وتحتوي علي عدد كبير جدا من الاسلحة الالية والنصف آلية بالاضافة إلي كم كبير جدا من الذخيرة وبالتحري تم الكشف عن مسار الشحنة".

وتبين أن الشحنة ما هي إلا دعم مادي للمليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الليبية؛ ليتكشف الدعم القطري للدور التركي التخريبي في ليبيا، بعد توقيع مذكرتي التفاهم مع حكومة الوفاق أواخر العام الماضي 2019.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا قطر تقارير إعلامية السودان

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