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خاص.. باريس سان جيرمان يغري مبابي بالتعاقد مع زيدان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:44 م
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مبابي وزيدان
مبابي وزيدان
أحمد عبد الحفيظ
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يبدو أن الأيام القادمة ستشهد العديد من التحركات استعدادا للميركاتو الصيفي القادم ، ليس على صعيد انتقالات اللاعبين فقط ، وإنما على مستوى المدربين أيضا.

 

وعلم "الفجر الرياضي" من أحد المقربين من إدارة باريس سان جيرمان أن رئيس النادي،  القطري ناصر الخليفي يدرس الإطاحة بمدرب الفريق الحالي، توماس توخيل في نهاية الموسم الجاري.

 

ووفقا للمصادر فإن ناصر الخليفي يرغب في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي والتي ستكون ورقة مهمة للإبقاء على نجوم الفريق الكبار وفي مقدمتهم كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

 

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن كيليان مبابي اتخذ قرارا بمغادرة باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2021، خاصة أنه يتمنى العمل تحت قيادة زيدان.

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مبابي زيدان رياضة باريس سان جيرمان الان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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