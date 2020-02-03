للجلسة الثانية علي التوالي .. سوق الأسهم السعودية يهبط 0.55% بختام التعاملات





سوق الأسهم السعودية





أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع وذلك لليوم الثاني علي التوالي ، وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" بتراجع نسبته 0.55 % فاقدا 44.82 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,112.69 نقطة ، وبلغت قيم التداول بسوق السعودية نحو 3.86 مليار ريال مقابل 3.82 مليار ريال بالجلسة السابقة، بكمية تداول بلغا 151.23 مليون سهم، مقابل 157.67 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.









وعلي مستي أداء القطاعات ، فقد هبط 13 قطاعا، تصدرها قطاع الاتصالات بتراجع 1.78 % تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84 %، وهبط "البنوك" 0.57 %، وبلغت خسائر قطاع الطاقة 0.23%.





وجاء إغلاق بقية القطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، الذي صعد 3.4 %، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل، بارتفاع نسبته 2.43 %.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق السعودية اليوم ، فقد تصدر "مجموعة السريع" الأسهم الخاسرة، بعد هبوطه 4.21 بالمائة، وسجل "عسير" أعلى المكاسب، بارتفاع نسبته 8.13 بالمائة ، وجاء سهم "الراجحي" في صدارة الأسهم النشطة بالقيمة، بنحو 402.18 مليون ريال، وأغلق مرتفعا 0.15 بالمائة، وكانت أعلى الكميات لسهم "الإنماء" بـ11.48 مليون سهم.





وفيما يخص السوق الموازي- نمو، فقد أغلق مرتفعا 3.88 بالمائة، بمكاسب بلغت 268.3 نقطة، قفزت به إلى مستوى 7,191.64 نقطة ، وتصدر "الوطنية للبناء والتسويق" الأسهم الرباحة بالسوق الموازي، بارتفاع نسبته 6.36 بالمائة، ولم يشهد السوق أية تراجعات.





وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي، تعاملات أمس الأحد، متراجعا 1.08 بالمائة، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، في ظل هبوط جماعي للقطاعات الكبرى.