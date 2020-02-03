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كل سنة وأنت طيب يا عوف يا طيب يا رئيس الجمعية الشرعي
الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:41 م
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شهيرة النجار
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شهيرة النجار
قصدت أن أهنئ المهندس عوف همام رئيس جمعية مبدعى الإسكندرية ورئيس مهرجان البحر المتوسط للأغنية المنبثق من الجمعية بعيد ميلاده والذى احتفل له به محبوه ومؤيدوه من أعضاء الجمعية وقصدت من التهنئة أن انتهز الفرصة لأؤكد أنه مازال الرئيس الرسمى والشرعى لجمعية مبدعى الإسكندرية التى لنا معها حكايات ستطول سنفرد لها فى ملف مصر فى 20 سنة بعد انتهاء ملف نجمات مصر الراحلات بإذن الله، حيث إن الصراع للاستحواذ على الجمعية واسمها علي أشده، ذلك الاسم الذي شكل وجدانه أسماء كبيرة وكثيرة على مدار 18 عاماً هى عمر الجمعية التى تأسست فى مايو 2002 برئاسة شفاه الله الدكتور حسن عباس حلمى بإيعاز من الفنان سمير صبرى ليحقق حلمه وينشئ مهرجان الأغنية هؤلاء من يريدون أن يكونوا رؤساء للجمعية ويحاولون أن يقيموا ندوات بأسماء كبيرة ليجدوا لأنفسهم مكانة وسط الوزراء والمسئولين اعتقاداً منهم أن الجمعية هى التى تعطى الباور وهم مخطئون وإنما الشخص هو الذى يعطى القوة لهؤلاء أقول عوف همام مازال ورقياً وشرعياً الرئيس الرسمى لجمعية مبدعى الإسكندرية الذى تم إرسال خطاب له مؤخراً من وزارة الثقافة بتحديد ميعاد المهرجان حتى يتثنى لهم إعطاء دار الأوبرا بالإسكندرية للمهرجان فى التوقيت الذى سيحدده وكان من الأولى لو كان لهؤلاء المنشقون شرعية -ولسه هتكلم وأهحكى كثيراً- لكان من الأولى إرسال المخاطبة لهم وليس لعوف همام، كل سنة وأنت طيب يا صاحب القلب الطيب ولا تستسلم لمحاولات التشويه التى وصلت حتى لمكاتب المسئولين بقيادة مع الأسف النجم المؤسس يا خسارة الطمع وحش.
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