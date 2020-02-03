Advertisements
Advertisements
Advertisements

على أرض أمريكا: طليقة حفيد زعيم سابق حصلت على نصف الممتلكات والإعلامية الكبيرة تحاول السير على الدرب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:36 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهيرة النجار
Advertisements
 شهيرة النجار

العدد الماضى نشرت بدون ذكر أسماء نبأ طلاق الإعلامية الكبيرة والحقيقة لو كنت أود نشر الاسم أو بقية التفاصيل لكنت فعلت ذلك وأزيد أن الخلافات بين الإعلامية وزوجها السابق دبت منذ عام وأكثر ودخلت دهاليز المحاكم فى أمريكا وقامت الإعلامية فى سبتمبر الماضى بشحن الموبيليا الفاخرة من بيت الزوجية هناك على مصر. أين وضعت تلك المنقولات؟ لا يعنينا بشيء ويردد بعض أصدقاء الإعلامية أنه تم طلاقها منذ شهور بطريقة إسلامية أما بخصوص المستحقات المالية فلجأت للطريقة الأمريكى التى تبيح للزوجة طالما الزوج أو الزوجة حاملين للجنسية الأمريكية أن تحصل على نصف ثروته، والمعروف أن ثروة الزوج السابق كثيرة جداً وربما لجأت الإعلامية الكبيرة لذات الطريقة التى لجأت لها مطلقة حفيد زعيم مصرى راحل بعد طلاقها وحصولها على نصف ثروة الزوج التى ورثها عن والده الذى عمل بالدبلوماسية المصرية أيام السادات وله أملاك فى لندن وإسبانيا ومصر وأمريكا بل إن الزوجة السابقة لحفيد الزعيم المصرى الراحل دخلت فى نزاعات قضائية وحاول طليقها أن يجعلنى أكتب عن الموضوع وقام فيها بإرسال الأوراق حول شقة الزوجية الأولى فى مصر الجديدة والتى كانت ملكاً لوالد الزوج حفيد الزعيم ثم نقلها للابن وقام الابن بنقل ملكيتها للزوجة وأثناء الخلافات بينهما باعتها صورياً لشقيقها والخلافات للآن تشهدها دهاليز المحاكم.
Advertisements

أخبار تهمك

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر بيانا رسميا للرد على أحداث مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 18 ساعة

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ 40 دقيقة

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 22 ساعة

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

05:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status