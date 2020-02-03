Advertisements
Advertisements
Advertisements

الهلال يتقاسم الصدارة بتعادل مفاجئ مع الشرطة بالقسم الثالث في مطروح

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:36 م
Advertisements
مظاليم
مظاليم
أحمد تيتو
Advertisements
رفض الهلال الإنفراد بصدارة المجموعة الثانية عشر بدوري القسم الثالث، عقب تعادلة مع بريق الشرطة متذيل المجموعة بهدف لكل منهما في إطار مباريات الجولة الرابعة التي تضم فرق مطروح ليرفع الهلال رصيدة للنقطة الواحدة والعشرين ويرفع الشرطة رصيده للنقطة السادسة.

وفي إطار مباريات الجولة ذاتها، تعادل المصري بالسلوم مع الجزيرة سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بملعب مركز شباب مطروح ليرفع المصري رصيدة للنقطة 21 متساويا مع الهلال في قمة المجموعة بينما رفع الجزيرة رصيده للنقطة 20 في المركز الثالث.

وعلي ملعب مركز شباب الحمام واصل نادي الحمام إنتصاراتة في الفترة الأخيرة بفوزة علي برج العرب بهدفين مقابل لاشئ ليتخطي مركز شباب الحمام فريق برج العرب لأول مرة هذا الموسم في الترتيب بعد إن رفع رصيدة للنقطة 13 ويتوقف رصيد برج العرب عند النقطة 12.

وتختتم مباريات الجولة غدا حيث يواجه شباب الضبعة صاحب المركز السادس برصيد 14نقكة فريق الحرية صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد 14نقطة ويسعي الفريقين للفوز للدخول في منطقة الأمان.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب

1- الهلال   21 نقطة
2- المصري السلوم   21 نقطة
3-  الجزيرة  20 نقطة
4- مطروح   17نقطة
5- الحرية  14 نقطة
6-  شباب الضبعة   14 نقطة  
7- مركز شباب الحمام  13نقطة
8-  برج العرب   12نقاط
9- الشرطة  6 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 17 ساعة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 18 ساعة

جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدر بيانا رسميا للرد على أحداث مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة الا ربع

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 22 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 6 ساعات

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

05:08 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status