عاجل.. برشلونة يعلن تشخيص إصابة نجم الفريق

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التشخيص الطبي لإصابة عثمان ديمبيلي مهاجم الفريق بعد إصابته في الحصة التدريبية صباح اليوم.

وكتب برشلونة في بيانه الرسمي: خلال الجلسة التدريبية لهذا الصباح ،شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة للإرهاق العضلي. سوف يستمر في إعادة تأهيله.

واشار النادي إلى أن عثمان ديمبيلي انسحب من التدريبات لعدم قدرته على الاستمرار بسبب الإصابة العضلية التي عاني منها في الساعات الماضية.

برشلونة لم يعلن في بيانه الرسمي عن مدة غياب عثمان ديمبيلي لكنه من المتوقع أن يكون خارج الحسابات لمدة لا تقل عن 3 أسابيع على أقل تقدير.





الجدير بالذكر أن عثمان ديمبيلي يعاني من إصابة عضلية منذ فترة طويلة وكان اللاعب على مشارف العودة إلا أنه تعرض لإصابة جديدة في التدريبات.