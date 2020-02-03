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أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020 في عمان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:24 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020"، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في عمان

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 13.53 ريال عماني ، والذهب "عيار21"، 15.79 ريال عماني، وسعر "عيار 24" 18.04 ريال عماني .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.02 ريال عماني  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في عمان .

أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في عمان

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان  في الأيام السابقة في السوق العماني .


أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في عمان


دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ريال عماني

عيار الذهب

46.86

18.04

اسعار الذهب عيار 24

42.96

16.54

سعر الذهب عيار 22

41.01

15.79

اسعار الذهب عيار 21

35.15

13.53

اسعار الذهب عيار 18

27.34

10.53

سعر الذهب عيار 14

23.43

9.02

سعر الذهب عيار 12

1.457

561.15

اسعار أوقية الذهب

328.04

126.31

اسعار جنيه الذهب

46.862

18.043

اسعار كيلو الذهب


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في عمان

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

2 فبراير

10.61

13.64

15.91

18.19

1 فبراير

10.61

13.64

15.91

18.19

30 يناير

10.61

13.64

15.91

18.18

29 يناير

10.65

13.69

15.98

18.26

28 يناير

10.58

13.60

15.87

18.13
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