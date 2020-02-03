يعرض لكم "الفجر"، أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020"، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي.





أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في عمان





وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"، 13.53 ريال عماني ، والذهب "عيار21"، 15.79 ريال عماني، وسعر "عيار 24" 18.04 ريال عماني .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.02 ريال عماني للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في عمان .





أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في عمان





وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان في الأيام السابقة في السوق العماني .









أسعار الذهب الاثنين 3-2-2020 في عمان









دولار أمريكي سعر الذهب بـ ريال عماني عيار الذهب 46.86 18.04 اسعار الذهب عيار 24 42.96 16.54 سعر الذهب عيار 22 41.01 15.79 اسعار الذهب عيار 21 35.15 13.53 اسعار الذهب عيار 18 27.34 10.53 سعر الذهب عيار 14 23.43 9.02 سعر الذهب عيار 12 1.457 561.15 اسعار أوقية الذهب 328.04 126.31 اسعار جنيه الذهب 46.862 18.043 اسعار كيلو الذهب









تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في عمان



