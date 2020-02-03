Advertisements
Advertisements
Advertisements

باحث في شئون الحركات الإسلامية: قطر تلعب على كل الحبال في السودان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:11 م
Advertisements
الباحث في شئون الحركات الإسلامية عمرو فاروق
الباحث في شئون الحركات الإسلامية عمرو فاروق
وكالات
Advertisements

قال الباحث في شئون الحركات الإسلامية عمرو فاروق، إن "النظام الحاكم في قطر يلعب على كل الأحبال بالسودان، انتظارًا لفرصة تسمح له بالانقضاض على مكتسبات الشعب السوداني، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير".

وأضاف الباحث في شئون الحركات الإسلامية: "قطر تلعب على كل الحبال، وتقدم نفسها للسودانيين بألف وجه، بحثا عن حصان طروادة، الذي يمكن أن تتخفى داخله لتدمر المجتمع السوداني لصالح الإخوان"، وفقاً بموقع "البوابة نيوز".

وتابع فاروق: إن "أبرز دليل على الموقف القطري، هو أنه رغم ما يتم رصده من تحركات مريبة للدوحة في السودان تحت ستار المساعدات الإنسانية، وكذلك رصد شحنة أسلحة مهربة إلى دارفور بزعم توصيلها إلى ليبيا، فإنها تحاول أن تظهر بوجه آخر منذ عزل الجنرال عوض بن عوف، المحسوب على جماعة الإخوان في السودان".

وذكر عمرو فاروق، أن تغير الموقف القطري ظاهريا بدا واضحًا عقب أداء عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية، رئيسًا لوزراء السودان، في شهر أغسطس الماضي؛ حيث فتحت الدوحة ذراعيها للسلطة الجديدة، وأرسل أمير قطر تميم بن حمد رسالة تهنئة إلى رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كما أوفد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، لتهنئة حمدوك.

كما حذر فاروق، من أن الهدنة التي تبديها قطر فيما يتعلق بالسودان، ليست سوى محاولة لإيجاد ثغرة تنفذ منها إلى قلب الدولة السودانية، لتتحكم فيه، وتعيد الإخوان إلى الحكم من جديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطر السودان الحركات الإسلامية

أخبار تهمك

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدر بيانا رسميا للرد على أحداث مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة الا ربع

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

منذ ساعتين

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 9 ساعات

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 17 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

باحث في الحركات الإسلامية: الإخوان تركز على المناطق الشعبية والنقابات والنوادي لاستقطاب الشباب

باحثة: القرضاوي ربط بين إسلاميي السودان والدوحة بالمال القطري

"والد أمير قطر يملك قصر في إسرائيل".. باحث يكشف دور قطر في المنطقة

قطر ترعى تنظيم الإخوان في السودان

تقرير: استقرار السودان يحطم المخططات الخبيثة لقطر

بالأسماء.. باحث في شؤون الحركات الإسلامية يكشف فساد "الإخوان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

05:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status