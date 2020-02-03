باحث في شئون الحركات الإسلامية: قطر تلعب على كل الحبال في السودان





قال الباحث في شئون الحركات الإسلامية عمرو فاروق، إن "النظام الحاكم في قطر يلعب على كل الأحبال بالسودان، انتظارًا لفرصة تسمح له بالانقضاض على مكتسبات الشعب السوداني، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير".





وأضاف الباحث في شئون الحركات الإسلامية : "قطر تلعب على كل الحبال، وتقدم نفسها للسودانيين بألف وجه، بحثا عن حصان طروادة، الذي يمكن أن تتخفى داخله لتدمر المجتمع السوداني لصالح الإخوان"، وفقاً بموقع "البوابة نيوز" .





وتابع فاروق : إن "أبرز دليل على الموقف القطري، هو أنه رغم ما يتم رصده من تحركات مريبة للدوحة في السودان تحت ستار المساعدات الإنسانية، وكذلك رصد شحنة أسلحة مهربة إلى دارفور بزعم توصيلها إلى ليبيا، فإنها تحاول أن تظهر بوجه آخر منذ عزل الجنرال عوض بن عوف، المحسوب على جماعة الإخوان في السودان".





وذكر عمرو فاروق، أن تغير الموقف القطري ظاهريا بدا واضحًا عقب أداء عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية، رئيسًا لوزراء السودان، في شهر أغسطس الماضي؛ حيث فتحت الدوحة ذراعيها للسلطة الجديدة، وأرسل أمير قطر تميم بن حمد رسالة تهنئة إلى رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كما أوفد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، لتهنئة حمدوك.



