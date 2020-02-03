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وصول 10 تونسيين أجلتهم طائرة جزائرية من 'ووهان' الصينية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:05 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أكد مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التونسية محمد علي النفطي، اليوم الاثنين 03 فيفري 2020، وصول الطائرة التي خصصتها الجزائر لنقل عدد من المواطنين الجزائريين، و 10 مواطنين تونسيين من مطار 'ووهان' الصيني.

و ذكر النفطي أن الطائرة الجزائرية، قد أقلعت من مطار 'ووهان' الصيني باتجاه الجزائر يوم الأحد على الساعة 08:23 صباحا، مشيرا إلى أنه قد تم إثر وصولها إجراء عملية الفحص و المراقبة الطبية، علما بأن كافة الركاب خضعوا لإجراءات كشف طبي معمقة من طرف السلطات الصينية للتأكد من سلامتهم.

ويجدر التذكير، بأنه بناء على طلب من السلطات التونسية، قامت طائرة جزائرية بإجلاء تونسيين من الصين، حيث أفادت وكالت الأنباء الجزائرية بأنّ طائرة جزائرية أقلعت صباح أمس الأحد، باتجاه الصين لإجلاء 36 مواطنا جزائريا مقيمين بمدينة 'ووهان'، كما سيعود على متن نفس الطائرة، عشرة رعايا تونسيين.

وحملت الطائرة المغادرة هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية، على مواجهة انتشار حمى فيروس 'كورونا الجديد' في مقاطعة 'هوباي'، وتتضمّن الهبة 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات وعشرين ألف (20.000) نظارة وقائية و300 ألف قفاز.
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