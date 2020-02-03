وصول 10 تونسيين أجلتهم طائرة جزائرية من 'ووهان' الصينية

أكد مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التونسية محمد علي النفطي، اليوم الاثنين 03 فيفري 2020، وصول الطائرة التي خصصتها الجزائر لنقل عدد من المواطنين الجزائريين، و 10 مواطنين تونسيين من مطار 'ووهان' الصيني.





و ذكر النفطي أن الطائرة الجزائرية، قد أقلعت من مطار 'ووهان' الصيني باتجاه الجزائر يوم الأحد على الساعة 08:23 صباحا، مشيرا إلى أنه قد تم إثر وصولها إجراء عملية الفحص و المراقبة الطبية، علما بأن كافة الركاب خضعوا لإجراءات كشف طبي معمقة من طرف السلطات الصينية للتأكد من سلامتهم.



