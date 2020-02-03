أحمد المالكي لـ الفجر الفني: قمت بتعديل أغنية ياروقانك أكثر من مرة

أعرب الشاعر أحمد المالكي، عن سعادته الشديدة بالتعاون مع الفنان عمرو دياب، في ألبومه الجديد سهران من خلال أغنية ياروقانك.



وعن كواليس العمل، قال المالكي في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أن أغنية ياروقانك قام بتعديلها أكثر من مرة ولكنها لم تستغرق معه وقت كبير، وهي الأغنية الوحيدة الذي تعاون فيها مع الهضبة في ألبومه الجديد.



من جانب آخر، طرحت الصفحة الرسمية للفنان عمرو دياب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك البرومو التشويقي لأغنية "ياروقانك".



الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع طارق مدكور.