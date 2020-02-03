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"الإصلاح اليمني" يفاجئ التحالف العربي بالإنسحاب من مواقعه في هذه المدن

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:59 م
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بوابة الفجر
وكالات
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فاجي حزب الإصلاح اليمني، التحالف العربي بالإنسحاب من مواقعه في نهم والجوف ومأرب وسمح للميليشيات بالتقدم، وذلك خلال خلال الوقت الذي كانت فيه ميليشيا الحوثي الإنقلابية، تهدد بالرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأعتبر مراقبون محليون يمنيون، التصرف المفاجىء لحزب الإصلاح، دليل على مشاركة الإصلاح في الإنتقام لمقتل سليماني، غير أن المراقبين يرون أن رد الإصلاح كان أقوى من رد الميليشيات، مشيرين إلى أن الإصلاح طعن التحالف العربي خدمة لتركيا وقطر حليفتا إيران.

ويلفت المراقبون إلى أن تحالف الإصلاح وميليشيا الحوثي الإنقلابية ليس وليد اللحظة، بل هو قائم من قبل الإنقلاب وتحديداً منذ اللقاء، الذي جمع قيادات الإصلاح بزعيم الميليشيات الإنقلابية، عبدالملك الحوثي عقب إجتياح العاصمة صنعاء.

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الكلمات المفتاحية

حزب الإصلاح اليمني اليمن الإصلاح اليمني

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