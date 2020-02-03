أسعار الذهب تتحول للتراجع خلال تعاملات اليوم الإثنين 3-2-2020





أسعار الذهب الأن





تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد جرام المعدن الأصفر أكثر من 3 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 728 جنيهًا.









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 695 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5560 جنيهًا









أسعار الذهب عالميًا:





هبطت أسعار الذهب في البورصة الدولية لأدني مستوي في أربع أسابيع ليفقد المعدن الأصفر 1 % من قيمته بسبب تحرك الصين لحماية اقتصادها من تأثير الفيروس كورونا وصعود الدولار نتيجة لتدفقات على أصول الملاذ الآمن.





وبلغ سعر التسليم الفوري للذهب 1578.26 دولار للأقية متراجعًا بنحو 0.7 %، وسبق أن ارتفعت الأسعار في التعاملات لاصباحية لتسجل أعلى مستوي منذ 8 يناير.









وانخفض سعر العقود الأجلة للذهب بنحو 0.3 % ليسجل 1582.90 دولار.









استقر البلاديوم عند 2277.65 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 1.3 % إلى 17.79 دولار وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 953.75 دولار.



