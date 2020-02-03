النهضة تعلن رفضها توقيع المذكرة التعاقدية للعمل الحكومي

أكدت حركة النهضة، اليوم الإثنين، أنها لن توقع في اجتماع اليوم بدار الضيافة، على المذكرة التعاقدية المعروضة على الأحزاب المشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة.





وأوضحت الحركة، في بلاغ لها، أن لجنة المفاوضات عقدت ظهر اليوم الاثنين جلسة « تداولت خلالها في مخرجات المقابلة التي جمعت صباح اليوم رئيس الحركة راشد الغنوشي بالمكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، الذي لم يفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية »، وقررت عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية المعروضة.





كما جددت حركة النهضة (54 نائبا) تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية، وقالت إنه أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية مؤكدة، معتبرة توقيعها على الوثيقة التعاقدية يجب أن يكون تتويجا للاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية.



