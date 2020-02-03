Advertisements
Advertisements
Advertisements

النهضة تعلن رفضها توقيع المذكرة التعاقدية للعمل الحكومي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أكدت حركة النهضة، اليوم الإثنين، أنها لن توقع في اجتماع اليوم بدار الضيافة، على المذكرة التعاقدية المعروضة على الأحزاب المشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة.

وأوضحت الحركة، في بلاغ لها، أن لجنة المفاوضات عقدت ظهر اليوم الاثنين جلسة « تداولت خلالها في مخرجات المقابلة التي جمعت صباح اليوم رئيس الحركة راشد الغنوشي بالمكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ، الذي لم يفض إلى توافق حول خيار حكومة الوحدة الوطنية »، وقررت عدم التوقيع على المذكرة التعاقدية المعروضة.

كما جددت حركة النهضة (54 نائبا) تمسكها بخيار حكومة وحدة وطنية، وقالت إنه أصبح اليوم يحظى بدعم أغلبية برلمانية مؤكدة، معتبرة توقيعها على الوثيقة التعاقدية يجب أن يكون تتويجا للاتفاق النهائي على الحزام السياسي وهيكلة الحكومة وبرنامجها وتركيبتها النهائية.

يشار إلى أنّ اجتماعا بين الأحزاب المشاركة في المشاورات، حول الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي، ينعقد عشية اليوم الإثنين للتداول في الوثيقة والمصادقة عليها.
Advertisements

أخبار تهمك

أحمد مرتضى يُفجر مفاجأة بشأن لعب الزمالك السوبر الإفريقى فى قطر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان كارتيرون بعد العودة من أنجولا

منذ حوالي 3 ساعات

جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. تفاصيل جديدة حول شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شوبير يكشف عن كواليس رحيل شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ يوم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

منذ حوالي 22 ساعة

"كورونا يغزو الصين".. 350 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بإقليم هوبي

منذ حوالي 17 ساعة

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

منذ حوالي 6 ساعات

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ 42 دقيقة

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدر بيانا رسميا للرد على أحداث مواجهة الهلال السوداني

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:05 م

"هنيدي" يقصف جبهة "حلمي" والسقا يرد: "مش أحسن من اللي بيعمل ستارة بيتهم بدلة"

إعلامي رياضي يكشف عن أول رد فعل من فايلر عقب قرار إكرامي

11:49 م

عاجل.. أول تصريحات رسمية عن الاشتباه في إصابة مصريين بالكورونا

03:41 م

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

12:47 م

سب وقذف وتهديد.. "الفجر" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

05:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status